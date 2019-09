Un intendente contra el gobernador: "Estoy podrido de hacerme cargo de sus cagadas"

Lo que era una conversación moderada fue subiendo de tono y el arquitecto Ongarato (que fue reelecto y es de Cambiemos) se molestó por la forma en que le pedían información de una reunión que había mantenido con Arcioni. "Si el tema es una agresión hacia mí, señores no por favor", les dijo. Puntualizó que los intendentes se tienen que hacer cargo muchas veces del "desmanejo que hay a otros niveles", y "damos la cara". Los trabajadores a través de la doctora Lía Pérez Rienzi, insistieron con lo que le plantearon el lunes pasado de acompañar el pedido de juicio político al gobernador Mariano Arcioni que impulsan los trabajadores del sector por "estar en parte generando este desastre".









El mandatario municipal les contestó que por lo hablado con diputados en la Legislatura "no hay ánimo" para motorizar un juicio político, y sólo se estuvo hablando de cobrar más impuestos a las empresas y promover que los salarios de los empleados públicos provinciales, sean abonados con interés en función del atraso. "Por ahora no hay ni posibilidad de que se pueda llegar a plantear el juicio político (a Arcioni)", afirmó y aseguró que el pedido que le hicieron lo hizo llegar en Rawson.

















Un integrante de la movilización le recriminó a Ongarato por qué no inicia acciones legales en contra del gobernador "porque se están vulnerando todos los derechos de los trabajadores e infringiendo leyes", mientras otra trabajadora de Salud se quejó porque no los atienden cuando van a realizar algún requerimiento básico en Desarrollo Social del Municipio. "Cállese la boca, hagan algo", lo retó, acompañado de indignación "por la cantidad de docentes que golpearon en Comodoro Rivadavia".













Pérez Rienzi, otro manifestante le dijo al intendente que miente, y protestó en nombre de sus compañeros porque el diferimiento de los vencimientos de impuestos municipales, por el atraso en el pago de salarios por parte de la Provincia seria por tres meses, y en el Concejo Deliberante les comunicaron que será sólo por un mes.









Sergio Ongarato se enojó y enfatizó "estoy podrido de hacerme cargo de las cagadas que hace el gobernador", y les reclamó que "no me pongan al medio", al tiempo que les advirtió que con los bombos en la puerta del Municipio no puede trabajar. Más tarde, tras el acto del día del inmigrante, el jefe comunal preguntado por el cruce que tuvo con los empleados de la Salud, explicó que el pedido de juicio político al gobernador Mariano Arcioni no puede impulsarlo él, y además los legisladores con los que habló le transmitieron que es muy difícil que pueda ocurrir.













Puntualizó que tener que hacer frente a problemas que aparecen en la ciudad, por errores que se cometen a otro nivel, "enoja por más que uno de la cara, porque hay gente que vuelve con discursos hasta desteñidos por el tiempo, y que no van a solucionar absolutamente nada".









