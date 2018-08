Esa devoción por la ex mandataria lo llevó a ocupar un lugar en el Consejo de la Magistratura, el organismo encargado de proponer los candidatos para ocupar el cargo de jueces y de sancionar a los magistrados. El jueves 13 de febrero de 2014, Julián Alvarez y Wado de Pedro juraron como nuevos consejeros del Consejo de la Magistratura. Al acto asistieron, entre otros, el entonces Ministro de Justicia, Julio Alak; el ex diputado Héctor Recalde; el ex militante montonero y ex diputado ultrakirchnerista, Carlos Kunkel y la presidente de las Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto.