Un chef argentino obtuvo la tercera estrella Michelin

Platense y ex jugador de rugby, con más años viviendo en Francia que en Argentina, el chef Mauro Colagreco no pierde nunca el registro de sus orígenes y habla muy naturalmente de "nosotros" cuando se refiere a los argentinos, sintiéndose parte de lo bueno y de lo malo que nos caracteriza.

"Mi papá me recibe siempre en La Plata con un asado y es lo que más extraño cuando estoy acá. Mi familia hace un sacrificio enorme para sostenerme, para sostener mi ritmo de vida. Tuve la suerte de cruzarme en mi carrera con gente increíble, muy generosa que me dio mis herramientas para construir mi estilo. Puedo tener el orgullo de decir que llegué al nivel de mis maestros", comentó emocionado en el ciclo radial.

Hace doce años que Colagreco llegó a las tierras francesas en Mentón para instalar su restaurante Mirazur con un concepto revolucionador y con su propia huerta: "Llegué a Menton donde está el restaurante en marzo, sin conocer a nadie, me instalé y abrí en abril. Nunca había estado en la Costa Azul, no conocía a sus productores, no había comido su cocina, y si vos me preguntás qué tipo de cocina es, te diría que una cocina mediterránea, pero todo eso que no sabía me permitió tener una mirada muy libre en la creación de los platos que después se presentaron en Mirazur", comentó.





Solo seis meses después de la apertura del restaurante, Colagreco fue elegido chef revelación del año por la guía Gault Millau, y en menos de un año, en 2007, obtuvo su primera estrella Michelin en Mirazur. Un año después, le otorgaron al restaurante 4 "toques" en la guía Gault Millau, y en 2011 el New York Times lo catalogó como "uno de los 10 restaurantes del mundo a tener en cuenta".





Mirazur obtuvo en 2012 su segunda estrella Michelin, el mismo año en el que el chef fue nombrado Caballero de las Artes y las Letras por el gobierno francés, título que fue seguido del nombramiento como "Grand Chef" Relais & Châteaux en 2013. En 2017, Mirazur se convirtió en miembro de las Grandes Mesas del Mundo (Les Grandes Tables du Monde) y Colagreco fue nombrado Caballero de la Orden Nacional del Mérito francés.





"En Mirazur no tenemos menú, hay uno nuevo todos los días, los platos se hacen con los productos de nuestra huerta y con lo que haya traído el pescador ese día. Nos dimos la libertad de no tener menú y trabajar con el mejor producto que tengamos. El 95% es de la zona, salvo algún producto puntual como yerba mate, salsa de soja, que lo traemos de afuera", describió Colagreco en un reportaje con este medio.





Inspirado por el mar, la montaña y los frutos y verduras cultivados en sus jardines y huerta, Colagreco inventa todos los días platos depurados y pictóricos que juegan con las texturas y las asociaciones audaces que lo llevaron a ser uno de los mejores.