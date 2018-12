Un cabo que murió con 19 años es el nuevo soldado identificado en Malvinas

El nuevo caso había sido anticipado ayer por el secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj, en su paso por la ciudad cordobesa de Río Cuarto para participar de la ceremonia de homenaje al capitán Luis Castagnari, cuyo cuerpo fue trasladado desde las islas Malvinas a Córdoba, cumpliendo un pedido de su familia.





"En un día tan especial en el que despedimos al héroe de Malvinas que regresó a su hogar, se cruzan las emociones porque tenemos una nueva identificación que anunciar: ya son 106 los soldados que recuperaron sus nombres en el marco del Plan Proyecto Humanitario", anunció ayer Avruj.





Pero la identidad del nuevo caso se conoció recién esta tarde, luego de que la familia autorizara su publicación.





Se trata del cabo post mortem Ramón Angel Cabrera, nacido el 23 de marzo de 1963, en San Agustín, Córdoba, y que participó de la guerra de Malvinas como integrante del Regimiento de Infantería Mecanizada Número 25.





Cabrera fue destinado como soldado clase 63 a Pradera del Ganso (Goose Green), donde las posiciones argentinas frenaban el avance inglés. Murió de manera instantánea el 28 de mayo de 1982, con solo 19 años, cuando recibió esquirlas de un proyectil.





Sus dos hermanos, Julio Alberto y José Armando, aportaron la muestra de ADN que posibilitó su identificación, que les fue notificada en la mañana de ayer en las oficinas del Archivo Nacional de la Memoria, que funciona en el predio de la Ex Esma.





Cabrera era primo del actual vicegobernador de Tierra del Fuego, Juan Carlos Arcando, quien en sus redes sociales hizo pública la confirmación.





"Dios reconoció a mi primo. Otro soldado solo reconocido por Dios, fue identificado y nosotros, su familia, sabremos donde rendirle homenaje en su tumba en el cementerio de Darwin", escribió Arcando en su cuenta de Facebook.





A Cabrera, amante del fútbol y de los caballos, desde 2001, en una plazoleta llamada Malvinas Argentinas, en su localidad natal de San Agustín, se lo recuerda con una escultura que fue realizada por un artista santafesino y que representa la figura de un ex combatiente.





En el museo municipal de San Agustín se conserva una carta que Ramón escribió a su familia desde las islas, fechada el 15 de mayo de 1982. "Les cuento que me encuentro bien y estoy aquí en las islas Malvinas. Yo no sé que pasa que hace dos meses largos que no recibo ni una carta, yo no sé que problema habrá. Espero que me escriban pronto porque estoy ansiado de saber cómo se encuentran". Trece días después moría en las islas.





Tras conocerse la nueva identificación, Avruj destacó que el Plan Proyecto Humanitario, que llevó adelante el Comité Internacional de la Cruz Roja, "será recordado por sanar heridas, saldar deudas y traer un poco de paz a tantas familias".





"Está firme el compromiso del Estado para continuar con el proceso de identificación y poder realizar otro viaje humanitario al cementerio de Darwin, como el del 26 de marzo pasado. Seguimos trabajando en esta misión humanitaria que nos ayuda a brindar respuestas desde el Estado a los seres queridos de nuestros héroes de Malvinas", concluyó el funcionario.