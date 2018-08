Un bebé de un año fue abandonado en su cochecito con una mamadera y un papel que explicaba las razones

Karina, una empleada administrativa del centro de Salud, contó cómo fueron los primeros momentos después del hallazgo del bebé. "Yo estaba por abrir el centro de salud. Me bajé del colectivo y me encontré con que unos pacientes del hospital se habían encontrado al bebé y pararon a la policía. Ahí el móvil paró, pero no se quería quedar. Finalmente se quedó, agarré al bebé a upa y lo entré. Avisé a los coordinadores y lo tuvimos un rato. Estaba llorando pero estaba bien. La mamá dejó dos bucitos, tres pares de medias, pantalones, chupete y mamadera", relató la mujer.





Después avisaron a una ambulancia del SAME y tras constatar que el nene estaba en perfecto estado de salud, el capitán Walter Ibarra y el oficial Johana Camacho, lo llevaron a la comisaría. "Decidimos sacarle la foto para ubicar a la mamá. El bebé estuvo la semana pasada por una patología respiratoria y estamos revisando historia clínica por historia para saber quién es la madre. Queremos que la mamá esté con su bebé. No queremos juzgar a la mamá y queremos darle la ayuda en lo que necesite", sostuvo Karina.





El hallazgo fue notificado a la UFI N° 4 del Departamento Judicial de Quilmes e interviene la Subsecretaría para la Protección de los Derechos del Niño y del Adolescente de Florencio Varela. "El niño se encuentra bien y fue asistido por los efectivos en el lugar donde lo encontraron y posteriormente en la comisaría", dijo uno de los jefes policiales de la zona. Al mismo tiempo, se informó que se está trabajando con el fin de encontrar a los padres buscando testimonios de los vecinos. Se abrió una causa caratulada como "abandono de persona".