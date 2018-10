Un alpinista cayó de un cerro en Chubut y necesita que su provincia le mande un avión

Un alpinista mendocino se accidentó mientras escalaba el cerro Piedra Parada en Chubut, y necesita ser trasladado a Mendoza en un avión sanitario. La familia reclama la unidad, mientras que, desde el ministerio de Salud de Mendoza aseguran que por cuestiones médicas, el joven no está en condiciones de ser trasladado.





Matías Joel Fabrizio tiene 28 años y es guía de montaña en el Parque Provincial de Aconcagua. Hace 5 días emprendió un viaje hacia el sur del país en busca de una nueva travesía, pero ahora se encuentra en coma inducido en el hospital zonal de Esquel.





Según cuenta la familia, cayó de 30 metros de altura y necesita ser trasladado a Mendoza , porque allá no tienen los especialistas ni el material para intervenirlo quirúrgicamente.





"Los amigos estaban en Esquel y mi hijo había quedado en juntarse con ellos para escalar. Me dijo Que había llegado bien y el jueves a las 2 de la madrugada me avisaron que tuvo un accidente grave", contó Nancy Morales, mamá del joven oriundo de Las Heras





Fabrizio tiene quebradura de pelvis y de la primera vértebra lumbar. Sus familiares dijeron que necesitan alinearle la pelvis con la columna.





Puntualizaron que ya están convocados en el hospital Central de Mendoza un neurocirujano y un traumatólogo de gran trayectoria, para la operación de alta complejidad que deben realizarle.





"Pido por favor que me ayuden. No somos personas de andar pidiendo planes sociales ni nada y la vamos piloteado a pesar de no tener trabajo", expresó la mujer.





"Solamente pedimos ahora un avión sanitario para poder llevar a mi hijo a Mendoza", agregó.





Desde el ministerio de Salud de Mendoza indicaron que es más peligroso trasladarlo a que se quede allí ya que tanto los médicos de Trelew como en los informes que se presentaron, manifiestan que el joven no está en condiciones para subirlo a un avión para trasladarlo a Mendoza.





Aseguraron que el Ministerio pondrá a disposición la unidad sanitaria como ha hecho en otras situaciones, pero una vez que esté estabilizado e inmovilizado.





"Tenemos convenio con una empresa aérea, eso no es problema. Sólo hace falta que la ministra llamé", indicaron.





Además, sostuvieron que igual tienen un plan B, que es solicitarle ayuda a San Juan que ya dio el "sí" de ser necesario. (Fuente: Diario Uno).