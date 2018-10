Tuvieron una nena y les entregaron un varón

Una joven de 20 años y su pareja de 24 denunciaron que en el hospital de Moreno, fueron padres de una beba el viernes pasado y dos días después los médicos le dijeron que se trataba de un varón. Según argumentaron, por un error les anunciaron mal el sexo.

Adriana, la abuela del bebé, explicó que el viernes pasado a las 12:20 su hija Eliana Meneces "tuvo una cesárea de urgencia porque sentía dolores y se descompensó". A partir de ese momento comenzó esta historia, que tiene giros difíciles de creer.

"Nació el bebé con 33 semanas de gestación, 40 centímetros y 1,5 kilos, por lo que lo tuvieron que llevar a neonatología. A mi hija le dijeron 'te felicito mami es una nena'. El papá (Daniel Ledo Randall) esperaba afuera de la sala de partos y la enfermera le comentó que se la llevaban porque nació prematura y también le dijeron 'te felicito papá es una nena'", contó la mujer en diálogo con NA.

La joven madre hizo lo posible para ir a ver a la pequeña el mismo viernes por la tarde, pero los dolores por la cesárea fueron tan fuertes que no pudo acercarse. Sin embargo, el sábado a la mañana pudo hacerlo, pero le explicaron que estaba un poco delicada y que volviera por la tarde.

"Fueron con su pareja y vieron a la pequeña. En un momento la tenían que pinchar por un problema con el oxígeno y mi hija salió porque le daba impresión. El papá se quedó y vio cómo la pinchaban y le cambiaban los pañales. Ahí él aseguró que se trataba de una nena. Después a mi hija le bajó la presión y no pudo volver a neo", detalló la abuela.

El domingo pasado, Eliana fue a ver a su hija y en un principio tuvo que esperar unos 40 minutos afuera porque a la beba le estaban realizando estudios, pero luego entró y ahí se encontró con la increíble noticia.

"Mi hija le hablaba a la beba y le decía 'vamos Agustina', mientras una enfermera se le reía. Eliana reaccionó y le preguntó si se estaba riendo de ella. La enfermera salió y entró un médico que le dijo a mi hija, 'Agustina no, Agustín, es un varón, mirá el pene que tiene'", remarcó.

En ese sentido, agregó: "Mi hija le dijo 'yo vi que tuve una nena, todas las enfermeras me dijeron que era una nena, la anotaron en el hospital como nena y ayer (por el sábado) mi esposo vio que era una nena'". Adriana indicó que el padre de la beba se dirigió directamente a radicar la denuncia tanto en la comisaría como en la UFI N° 8, cuyo fiscal ordenó que se le hiciera un ADN al ahora varón.

"Yo hablé con la jefa de obstetricia del hospital y me dijo que estaba al tanto del hecho y que hubo un error cuando lo limpiaron, porque no se vio el pene y ahí se confundieron. Yo le dije que era distinto el bebé del sábado y del domingo, porque la nena tenía la piel más clara y ella me respondió que eso era normal porque van cambiando y la piel puede oscurecerse o aclararse", agregó la abuela del bebé.

Eliana iba a ser dada de alta en las próximas horas, pero el bebé deberá seguir internado en neonatología hasta que suba peso y se recupere totalmente, mientras aguardan los resultados del ADN a los que fue sometido.