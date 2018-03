Trump evalúa qué pedirá para excluir a la Argentina de los aranceles del acero y el aluminio

Donald Trump ha decidido cambiar el orden global y mueve sus piezas con la lógica de un presidente americano que no acepta los ritos de la diplomacia mundial y sólo confía en su instinto de magnate inmobiliario. Anunció la imprevisible guerra del acero y al aluminio y se sentó en el Salón Oval a negociar con todos los países del planeta que están amenazados por un conflicto comercial que puso en jaque al libre comercio y al balance de poder entre China, la Unión Europea y los Estados Unidos. Seducido por su propio lema American First, Trump se plantea una pregunta simple y efectiva antes de etiquetar a los países como aliados o enemigos de Washington: qué están dispuestos a ceder para no perder el mercado americano del acero y el aluminio. Sucedió con Canadá y México, que ya reformulan sus propuestas para el NAFTA, y va pasar con Argentina, que persigue la categoría de aliado en un conflicto internacional que recién empieza.