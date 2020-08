Trotta cruzó a Rodríguez Larreta: "Bajo ningún punto de vista está en debate el regreso presencial a las aulas"

El ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trotta, cruzó este domingo al jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, al negar enfáticamente la posibilidad de que vuelvan las clases presenciales para los más de 5 mil alumnos que no pudieron ser parte del proceso de educación a distancia en medio de la pandemia del coronavirus.

"No va a haber clases todavía en la Ciudad, no están dadas las condiciones epidemiológicas. Lo que dijo (Rodríguez Larreta), y concuerdo, esla necesidad de que el Estado vaya a buscar a buscar a esos chicos, pero no para que vayan a la escuela sino para que la escuela vaya a sus casas", sostuvo Trotta.

En el anuncio de la continuidad de las medidas de aislamiento que el presidente Alberto Fernández encabezó en la Quinta de Olivos, Rodríguez Larreta señaló que el Gobierno porteño abriría escuelas para que los casi 5.100 alumnos que no tuvieron contacto con el sistema educativo durante la cuarentena, puedan concurrir a clases.

"Ya acordamos con el ministro Trotta la posibilidad de abrir algunas escuelas para que todos los chicos que hayan tenido algún problema de conectividad en sus casas puedan acceder a una computadora y a Internet. Siempre con turno previo y con protocolos", dijo Larreta, y agregó: "Este es un primer paso muy importante para los estudiantes y también para sus familias, en especial para las madres, porque esto les va a devolver su tiempo".

Sin embargo, en declaraciones radiales a Futurock , Trotta remarcó que "se manifestó la posibilidad de abrir algunos gabinetes informativos en algunas escuelas, con protocolo y distanciamiento, pero no para los 5 mil chicos".

Y sentenció: "Bajo ningún punto de vista está en debate la posibilidadde un regreso presencial a las aulas, y mucho menos exponer a los sectores que están en una situación de mayor vulnerabilidad".

Según el relevamiento del Gobierno porteño, en la Ciudad hay 148.500 estudiantes en las escuelas primarias estatales y 97.000 en las secundarias. En total son 245.500, y es un 2% el que no pudo participar de la educación a distancia.