Trasladaron a Oscar Thomas para su indagatoria ante Bonadio

El arquitecto es uno de los 42 procesados que tiene hasta ahora la investigación. Para Bonadio, la "jefa" de la asociación ilícita, según el auto de procesamiento conocido el lunes, fue la ex presidente Cristina Kirchner. Ayer, al presentar un escrito en otro caso que instruye el magistrado Sebastián Casanello, la ex mandataria se defendió de todas las acusaciones que pesan en su contra: "Podrán excavar toda la Patagonia, que no van encontrar nada". Fuente: Infobae.