Tras superar los $44: el dólar sigue en alza

El dólar se apreciaba el jueves por coberturas privadas frente a la incertidumbre política que afronta el país a menos de tres semanas de las elecciones primarias de cara a las presidenciales de octubre. Por esta razón el Banco Central sube la tasa de referencia y vuelve a intervenir con ventas en el mercado de futuros para calmar el alza del billete, señalaron operadores.





El billete verde salta 33 centavos a $44,38 y anota su valor más alto en cinco semanas en bancos y agencias de la city porteña, según el promedio.





Mientras que en el Banco Nación el billete verde salta 20 centavos a $44,10 (en el canal electrónico se consigue a $44,05).





Se da en sintonía con el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC), donde el billete trepa 29 centavos a $43,16.





Asimismo, en el segmento informal, el dólar blue trepa 35 centavos a $44,95, según el relevamiento de este medio en cuevas de la city porteña. En tanto, el dólar "contado con liqui" aumentó ayer 43 centavos a $43,41.





El extitular del Banco Central, Arnaldo Bocco, afirmó: "El dólar sube porque hay un cambio de tenencia de portafolio de parte de inversores extranjeros y locales, y a medida que faltan pocos días de las PASO, el comportamiento naturales es que si hay incertidumbre sobre el resultado, y viendo las encuestas, el mercado empieza a tomar posición para refugiarse en una moneda dura, ante una posible presión de salida de capitales por una expectativa electoral que no es coincidente con el interés de los inversores, que es un triunfo de la oposición".





A su turno, el CEO de Carta Financiera Miguel Boggiano remarcó que "no hay ningún motivo puntual de por qué sube el dólar en determinado momento". Sostuvo que termina siendo la confluencia de "millones de voluntades" en un momento. Y añadió que "se acercan las elecciones y dado que no es sostenible la situación, empiezan a dolarizarse. Pero no hay un disparador claro".





La calificadora de riesgos Moody's dijo el miércoles que la posibilidad de que el presidente Mauricio Macri fracase en su intento de ser reelecto en los comicios de octubre podría dificultar el acceso a los mercados de capitales para el país y forzar una reestructuración de deuda.





Las elecciones tendrán una definición cabeza a cabeza entre el actual mandatario y Alberto Fernández, que solo se definirá en un muy reñido balotaje en noviembre, de acuerdo con recientes datos de seis sondeos.





Tasa de Leliq

El Banco Central efectuó este jueves la primera subasta Letras de Liquidez (Leliq)a 7 días de plazo por un monto de $129.700 millones, a una tasa promedio de corte que se ubicó en 59,148%, siendo la tasa mínima adjudicada de 58,896% y la máxima adjudicada de 59,3495%.





Asimismo, la autoridad monetaria llevó a cabo, por cuenta del Ministerio de Hacienda, una subasta de venta en contado de 30 millones de dólares. El precio promedio adjudicado se ubicó en $43,1512, siendo el mínimo precio adjudicado de $43,14.





Futuros y reservas del BCRA

En el mercado de dinero entre bancos, el call money siguió ayer en 58%.





Mientras que en el mercado de futuros del ROFEX, se operaron u$s1.636 millones, 50% más que ayer y con fuerte intervención del BCRA. Los precios finales para los meses de julio y agosto, fueron a $43,345 y $45,38; con tasas del 57,77% y 56,24%, respectivamente. Asimismo, los plazos cortos subieron entre 13 y 20 centavos, acompañando la suba del spot.





Las reservas brutas del BCRA bajaron el miércoles u$s14 millones a u$s68.315 millones.