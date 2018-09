Tras los anuncios, el dólar abrió en baja, pero se recuperó rápidamente

Tras los anuncios de presidente Mauricio Macri respecto a las medidas para efrentar la crisis económica, el dólar salta 32 centavos a $ 38,32 en bancos y agencias de la city porteña, según el promedio.





Sucede luego de que el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, señaló "no se puede hacer una estimación de a cuánto va a estar el dólar, sin embargo, creemos que el tipo de cambio real exagera los fundamentos de la economía argentina".





No obstante, operadores y analistas no descartan que el impacto de estas medidas se refleje recién el martes, ya que mañana se celebra el Día del Trabajador en Estados Unidos y se prevé que la operatoria tenga un acotado volumen.





Cabe recordar que el viernes la divisa cedió $ 1,9 centavos para cotizar a $ 37,98, tras las subastas del Banco Central por u$s 250 millones y la declaración de apoyo del Fondo Monetario Internacional (FMI).





Con este resultado, el billete acumuló un avance del 35,5% en el mes y cortó con una racha de ocho subas consecutivas, en la que sumó un alza del 24,7%.





Fue en sintonía con el Mercado Único y Libre de Cambio (MULC), donde la divisa descendió 75 centavos a $ 36,85 en una jornada donde un clima algo más distendido y algo de oferta privada colaboraron con la estrategia oficial para recortar parcialmente la fuerte suba del dólar en la semana.





De esta manera, la moneda norteamericana acumula un avance del 95,6% en el año, mientras que el agosto subió un $ 8,5 y en la semana, $ 5,5. El mes estuvo caracterizado por inversores que buscaron refugio en la moneda norteamericana debido a la crisis de la moneda turca, la Lira, que impactó en los mercados emergentes y en mayor medida en la Argentina.



Sobre el final del agosto, a esa inestabilidad externa, se sumaron cuestiones internas -como la causa judicial por el supuesto esquema de pago de sobornos que involucra a funcionarios de la gestión anterior y empresarios del sector de la construcción; a desconfianza creciente en la política económica del Gobierno; y las dudas sobre el cumplimiento del acuerdo con el FMI-, que impulsaron aún más la 'fiebre verde'.



La autoridad monetaria vendió cerca de las 11 horas u$s 75 millones, a un precio promedio de corte de $ 37,6128 y con un mínimo precio adjudicado de $ 37,01. A media rueda, vendió u$s 100 millones, con un precio promedio de corte se ubicó en 37,3023 y con un el mínimo precio adjudicado de $ 37,08.





Durante los tres últimos minutos de la rueda, por último, la autoridad monetaria subastó otros u$s 500 millones, de los que se adjudicó u$s 75 millones, con un precio promedio de corte se ubicó en $ 36,9316 y con un mínimo precio adjudicado de $ 36,80. En total, vendió u$s 250 millones, equivalente al 37% de lo subastado.