Tras los anuncios del BCRA, el dólar se dispara un 2,3% a $ 40,55

Fuente: ámbito

Hoy el mercado comienza las últimas 48 horas de acción antes de que empiece a aplicarse la flotación entre bandas, que busca mantener el dólar en un valor de entre $ 34 y $ 44. En ese marco, el dólar se dispara este jueves un 2,8% ($ 1,1) a $ 40,55 en bancos y agencias de la city porteña.Se da en sintonía con el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC), donde la divisa escala 2,3% (89 centavos) a $ 39,40.En el mercado informal, el blue opera estable a $ 39,25, según el relevamiento de este medio en cuevas del microcentro porteño. En tanto, el "contado con liqui" avanzó ayer 10 centavos a $ 38,48.Cabe recordar que el Gobierno alcanzó el miércoles un nuevo acuerdo crediticio con el Fondo Monetario Internacional (FMI), que extiende el pacto anterior en u$s 7.100 millones y prevé una aceleración de los desembolsos, a fin de cubrir una brecha financiera y superar la grave crisis económica.El entendimiento, anunciado en Nueva York por el ministro de Economía, Nicolás Dujovne, y la directora gerente del FMI, Christine Lagarde, establece un cero por ciento de déficit fiscal primario en el 2019 y también una "zona de no intervención" para la cotización del dólar, que debería servir para estabilizar a la vapuleada moneda local. En ese marco, la suma anunciada se agrega a la línea de crédito de 50.000 millones de dólares firmada en junio por Argentina y el FMI.En tanto, ayer, en medio de una gran expectativa del mercado sobre los detalles del nuevo acuerdo con el FMI, el billete verde mantuvo su tendencia al alza y trepó 54 centavos.Una mayor demanda por cobertura - propia de cada fin de mes - y cierta incertidumbre en torno a las definiciones con el FMI, particularmente sobre la política monetaria y cambiaria - obligó al BCRA a intervenir con la venta de futuros para intentar moderar la suba del billete, que tocó un máximo de $ 39,61.En el segmento mayorista, la divisa trepó 41 centavos a $ 38,51, después de tocar los $ 39 promediando la jornada. Esto hizo que el BCRA - al igual que el martes - saliera a intervenir en los mercados de futuros para desarmar cierta presión sobre el tipo de cambio.La renuncia el martes del presidente del Central Luis Caputo -quien tenía diferencias sobre la política cambiaria con el Ministerio de Economía-, generó zozobra inicial en los mercados, aunque con el correr de las horas esta tendencia se revirtió por la expectativa que generó el nuevo acuerdo con el FMI.• Otros mercados de dineroEn el mercado de dinero entre bancos el "call money" se operó a un promedio del 56%. En el mercado de futuros ROFEX se operaron u$s 1.551 millones, de los cuales el 80% se pactó para septiembre y octubre con precios finales a $ 38,5800 y $ 40,1200 a una tasa del 16,59% y 43,60%, respectivamente. Los plazos mostraron alzas de poco más de 30 centavos acompañando la suba del spot.Por último, las reservas del Banco Central bajaron u$s 40 millones este miércoles hasta los $ 49.562 millones.