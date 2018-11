Tras la polémica, ahora Urtubey dice que donará su sueldo

El gobernador de Salta , Juan Manuel Urtubey, afirmó que hubo una "errónea interpretación" de sus declaraciones sobre el sueldo que percibe pero admitió que pudo "ser más claro" y anunció que ahora donará su salario a entidades de bien público. De bolsillo, el dirigente peronista percibe casi $100.000





Urtubey se expresó así luego de la controversia que se generó el último viernes cuando, al ser consultado sobre si el sueldo le alcanzaba, respondió:







"El sueldo de gobernador, no. Afortunadamente me dedico a la actividad agropecuaria, a la cría de cerdos y, con eso, en buenos años me va mejor, en otros no tanto. Pero la vamos peleando".





A través de la red social Twitter , el salteño afirmó ayer que hubo una "errónea interpretación" de sus declaraciones y que fueron "sacadas de contexto", tras lo cual aclaró: "Admito que pude ser más claro, pero no admito la mala fe".





"Reitero que gracias a nuestra actividad privada, la política no es la base de mi sustento y el de mi familia. No vivo de la política. Vivo para la política", afirmó el salteño y concluyó: "Para que esto quede claro he decidido donar mi sueldo de gobernador a entidades de bien público de mi provincia hasta el fin de mi mandato".





El mandatario salteño también indicó que mantuvo una conversación con el diputado nacional del Frente para la Victoria y ex candidato presidencial Daniel Scioli , de cara al armado electoral para 2019.





"Esto tiene que ser una construcción mucho más amplia que la partidaria. No alcanza con el peronismo. Hay que hacer algo mucho más grande", sostuvo el gobernador salteño que integra el sector del peronismo que se plantea como alternativa al kirchnerismo.





"También estamos conversando con el Frente Progresista, porque la idea es hacer algo lo más amplio posible", agregó Urtubey en referencia al espacio político que lidera su par santafesino, Miguel Lifschitz, con quien se mostró días atrás.