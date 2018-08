Tras la escalada de ayer, el dólar abrió estable y comenzó a retroceder

El dólar desciende 27 centavos este jueves a $ 30,44 en bancos y agencias de la city porteña, según el promedio. Sucede en una jornada en la que el Banco Central

subió en 3 puntos porcentuales los encajes para todos los depósitos en pesos, medida que le quita demanda al billete verde.



De esta manera, considerando que cada punto de exigencia de efectivo mínimo en pesos representa cerca de $ 20.000 millones, la medida generará una absorción de liquidez de $ 60.000 millones, anunció la autoridad monetaria.



En ese sentido, informó a través de un comunicado que "a criterio del BCRA, un control más firme de la liquidez en el mercado de dinero es fundamental para reforzar el compromiso anti inflacionario de la entidad".



Se da en sintonía con el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC), donde la divida retrocede 25 centavos a $ 29,75 luego de alcanzar el miércoles su máximo histórico de $ 30.



Ayer la gran liquidez de pesos que dejó la licitación de Lebac del martes (más de $ 130.000 millones), junto con otra jornada de tensiones entre las monedas emergentes, obligaron al Banco Central a jugar fuerte en el mercado cambiario, con una triple subasta por casi u$s 800 millones en total, que contuvo a medias una nueva escalada del dólar. El billete avanzó al cierre 29 centavos a $ 30,71, muy cerca de su máximo histórico.



La escalonada intervención de la autoridad monetaria hizo que la cotización moderara su disparada inicial, que lo había llevado a tocar un récord intradiario de $ 30,83, producto de una fuerte dolarización de portafolios por parte de empresas y minoristas, en un contexto local e internacional, que sigue sin despejar dudas al menos en el corto plazo.



En el segmento mayorista, la divisa aumentó 39 centavos a $ 30, su récord histórico, después de alcanzar un máximo histórico intradirario de $ 30,50, en un escenario de fuerte dominio de la demanda para cobertura, algo que quedó plasmado en el monto operado: u$s 1.361,11 millones, casi un 70% más que lo negociado el martes.



Es que los $ 133.201 millones de vencimientos de Lebac de entidades no bancarias que no se renovaron el martes ejercieron una fuerte presión desde el inicio de la jornada en el mercado cambiario que, a la par, contó con muy poca oferta genuina.



Por eso el BCRA, ya con el visto bueno del FMI para poder utilizar sus reservas en el mercado, cambió de estrategia: decidió llevar a cabo tres subastas durante la rueda en su intento por apaciguar la disparada de la cotización: la primera a media mañana por u$s 303 millones, de u$s 800 millones ofrecidos (con un precio promedio de $ 30,03, y un mínimo de $ 29.80); y la segunda al mediodía por u$s 248 millones, de u$s 500 ofrecidos (precio promedio fue de $ 29,81, y un mínimo de $ 29,65).



Faltando 30 minutos para el campanazo final, se conoció que a las 14:55 y por 3 minutos se haría la tercera subasta, justo cuando el mercado se estaba animando a pagar hasta $ 30,25 nuevamente. La noticia lo hizo bajar hasta $ 30,10.



La última licitación fue por u$s 230 millones, de u$s 300 ofrecidos (precio promedio fue de $ 29,81, y un mínimo de $ 29,65). Es decir, durante toda la jornada adjudicó un total de u$s 781 millones (y ofreció u$s 1.600 millones).



El mercado estuvo también atento de la licitación de Letes en pesos que llevó a cabo el Ministerio de Hacienda con el objetivo de absorber los pesos de inversores que no renovaron Lebac en el mega vencimiento del martes.



Tras el cierre del mercado, la cartera que conduce Nicolás Dujovne informó que en la licitación de Letras del Tesoro Capitalizables en Pesos (Letes en pesos) fueron adjudicados $ 23.089 millones.



Para las Letras del Tesoro Capitalizables en Pesos a 105 días, la tasa nominal anual quedó ubicada en el 42,23% y para lasde 224 días, en el 39,8%.



En el mercado informal, el blue permaneció anestesiado en los $ 30,50, según el relevamiento de este medio en cuevas del microcentro porteño, y volvió a terminar por debajo de la cotización oficial. El "contado con liqui", por su parte, trepó 43 centavos a $ 30,33.



En el mercado de dinero entre bancos el "call money" mostró una fuerte baja ante el excedente de pesos en el mercado, operándose a un promedio del 33%. Por su parte, las tasas de las Lebac en el mercado secundario bajaron sus rendimientos, operándose la de 35 días al 42%.



En el mercado de futuros del Rofex, en tanto, se operaron u$s 833 millones, de los cuales más del 70% se pactó entre agosto y septiembre con precios finales a $ 30,4900 y $ 31,4600 respectivamente, y con tasas de 37,26% y 38,62%. Luego de llegar a subir casi cincuenta centavos, los plazos terminaron con alzas promedio de 30 centavos, acompañando la suba del spot.



Por último, las reservas del Banco Central cayeron u$s 1.617 millones hasta los u$s 54.641 millones.





Fuente: ámbito.com