Tras el endurecimiento al cepo, el dólar cae 48 centavos

Luego del resultado electoral que consagró a Alberto Fernández como presidente por el Frente de Todos y tras el endurecimiento del cepo cambiario, el dólar cae este lunes 48 centavos a $64,52 y de esta manera corta una racha de 13 subas en fila en bancos y agencias de la city porteña, según el promedio.





En el Banco Nación, el billete verde se mantiene estable a $65 mientras que en el canal electrónico se consigue a $64,95.





Mientras que en el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC), la divisa cae 50 centavos a $59,50 en una rueda en la que el mercado se encuentra "virtualmente paralizado" por las restricciones cambiarias.





"En el mercado mayorista hay posiciones de venta, no hay compra, no puede haberla, no hay mercado, está cerrado virtualmente", remarcó Gustavo Quintana, operador de PR Corredores de Cambio.





El dólar baja en el mundo

Como buena noticia, el dólar baja hoy en el mundo, desde máximos de una semana frente a una cesta de seis destacadas monedas, ya que las esperanzas de un acuerdo comercial entre Washington y Pekín animan un movimiento de alejamiento de activos seguros, mientras crecía la atención sobre la desaceleración de la economía estadounidense.





El billete verde sumó la semana pasada un 0,5%, pero en la sesión retrocedía un 0,06% tras noticias que indicaron el viernes que Estados Unidos y China están "cerca de finalizar" algunas partes del acuerdo comercial.





El dólar mejoraba un 0,1% ante el yuan "offshore" , tocando sus niveles más altos en más de seis semanas, mientras que el yuan "onshore" experimentó su cierre más sólido en diez semanas.





Los inversores se centraban en la reunión de la Reserva Federal del miércoles, donde se espera que las autoridades monetarias rebajen las tasas de interés, una decisión que ya está descontada por los mercados.





El euro se apreciaba en general, con una ganancia del 0,1% frente al dólar y del 0,2% ante el yen, mientras que la libra esterlina subía un 0,1%, a 1,2848 dólares.





El presidente saliente del Banco Central Europeo, Mario Draghi, hablará el lunes en Fráncfort.









Fuente: ámbito.com

En una atareada semana para los bancos centrales, los inversores estarán atentos también a la decisión de política que anunciará el jueves el Banco de Japón, que podría ser un anticipo sobre si aprobará nuevas medidas de estímulo o aguantará por el momento.