Tras el alza inicial, el dólar cae tres centavos a $ 36,62

La decisión del Banco Central de convalidar ayer un nuevo recorte de la tasa de Leliq a siete días y de liberar $ 97.000 millones al mercado no tiene un fuerte impacto en el dólar, que cae este jueves 10 centavos a $ 36,62 en bancos y agencias de la city porteña, según el promedio en bancos.Se da en sintonía con el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC), donde la divisa retrocede ocho centavos a $ 35,59 luego de iniciar la rueda con tendencia alcista.En el mercado informal, en tanto, el blue cae 50 centavos a $ 35, según el relevamiento de este medio en cuevas del microcentro porteño. El "contado con liquidación" subió tres centavos ayer a $ 35,75.Cabe destacar que por tercera rueda consecutiva, el Banco Central convalidó el miércoles una baja en la tasa de Leliq a 7 días, cuyo corte promedio se ubicó en el 67,433% anual (desde el 68,197% previo), el menor nivel en más de cinco semanas (desde el día en que comenzó oficialmente el nuevo esquema monetario).En la licitación del miércoles, la autoridad monetaria anunció que ofrecería hasta $ 150.000 millones, pero adjudicó finalmente $ 167.158 millones, siendo la tasa máxima adjudicada de 68,09%. El vencimiento diario totalizaba $ 263.933 millones, ya que se sumaron las transacciones de una semana atrás con los vencimientos de la víspera, cuando hubo feriado bancario.En tanto, tras el feriado del último martes por el Día del Bancario, el dólar volvió a operar en alza, al registrar un avance de 12 centavos a $ 36,72.Es que en el mercado mayorista, referencia para la cotización de bancos y agencias, la divisa tocó un valor tope de $ 35,90, 30 centavos más que el lunes, pero terminó con un tibio avance de apenas dos centavos a $ 35,67, en una rueda con un desarrollo tranquilo que registró un volumen de u$s 606,9 millones (apenas un 3% menos que el lunes).• Otros mercadosEn el mercado de dinero entre bancos el "call money" se operó a un promedio del 62%. En el mercado de futuros ROFEX, se negociaron u$s 886 millones, de los cuales más del 60 % se pactó entre noviembre y diciembre, a $ 37,22 y a $ 38,59; con tasas del 68,96% y 55,33% TNA. Los futuros sobre el final mostraron bajas en todos los plazos, acompañando la recuperación del peso.A su vez, las reservas del Banco Central bajaron u$s 581 millones hasta los u$s 53.486 millones.