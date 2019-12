Tras 12 horas de debate, el Senado convirtió en ley la Emergencia Económica

Con ese texto en mano se trató la iniciativa en el Senado, en lo que fue la primera sesión conducida por la vicepresidente Cristina Kirchner. El oficialismo logró tratar esta ley gracias a un acuerdo tácito con un sector de la oposición, que bajó al recinto y dio quórum para comenzar el encuentro.





Carlos Caserio fue el primero en hacer uso de la palabra tras un breve cuarto intermedio solicitado por varios bloques para analizar el texto que había ingresado poco antes desde Diputados. Al referirse puntualmente a las retenciones, el cordobés aclaró que él proviene del cinturón medio del país y señaló que lo planteado "no es ningún exceso", porque solo se llevaría la alícuota "a los mismo valores que puso el presidente Macri antes de la devaluación".





Luego, la senadora por Santa Fe María de los Ángeles Sacnun se preguntó cómo se llegó hasta esta situación de "emergencia". "Acá no ha ocurrido ninguna tormenta que dejó tierra arrasada", se respondió y acusó al gobierno de Mauricio Macri de implementar un modelo de redistribución regresiva del ingreso.





En tanto, Cristina Kirchner corrigió a José Mayans, jefe del interbloque del Frente de Todos, quien se refirió a ella como "presidente" en lugar de "presidenta" de la Cámara, en femenino. En uno de los tantos retos, el formoseño se excusó asegurando que esa palabra "no es en masculino", sino que no tiene género. "No, no, no. Eso es lo que dicen los machistas, de ninguna manera", lo frenó la ex mandataria nacional.





Una vez que el oficialismo consiguió el número para empezar la sesión en el Senado, el sector de la oposición que no había ayudado a dar el quórum entró al recinto para expresar su rechazo al proyecto. "Es un día triste para mí y para la república", dijo Esteban Bullrich, de Juntos por el Cambio, al inicio de su discurso.





"Después de la asunción, escuchando las palabras de Alberto Fernández me había entusiasmado por su llamado al diálogo. Pero esa esperanza se diluye con este proyecto de ley", agregó el ex ministro de Educación, quien además consideró que "esta ley ignora las instituciones, hace de este Senado una herramienta inútil para la construcción de consensos".





Por su parte, en el cierre del debate, el senador radical Luis Naidenoff pidió que se lea "el artículo 34 del proyecto de la media sanción" porque en en la Cámara baja "se aprobó pero no se tiene idea del contenido". Se sumó al reclamo Martín Lousteau, quien explicó que al bloque no le quedó claro que ese apartado estuviera incluido ya en otra parte del proyecto, y consideró que se trataba "de hecho, de la eliminación de la renta financiera".





"A ver, señores senadores y senadoras, yo no puedo poner en duda lo que me acaba de mandar la Cámara de Diputados y que es el que tienen todos a disposición. Si vamos a poner en duda el texto que me viene... realmente me parece que no corresponde", respondió Cristina Kirchner, quien ordenó pasar a la votación directamente.





Previamente, en el debate en Diputados, el oficialismo había acordado con la oposición unas modificaciones sobre varios puntos. Una de ellas fue con respecto al denominado impuesto al dólar turista, con el objetivo de excluir de este tributo a la compra de pasajes para el transporte internacional, siempre que sea para viajes cortos, a países fronterizos y que se facture en pesos.





En cuanto a las retenciones, uno de los capítulos de la ley que más tensión generó durante el debate en la Cámara baja, el Frente de Todos aceptó agregar un apartado para facultar al Poder Ejecutivo a brindar estímulos a los productores afectados.





En tanto, también se excluyeron del congelamiento de las jubilaciones a los regímenes especiales, por lo que los haberes de los jueces, fiscales y funcionarios de alto rango, entre otros, continuarían siendo actualizados con la fórmula que regía hasta el momento y no por decreto Presidencial, como el resto.





Esta decisión generó polémica y rechazo en una parte de la sociedad, por lo que el presidente Alberto Fernández salió a anunciar por las redes sociales que el Gobierno enviará el lunes otro proyecto para eliminar por ley las jubilaciones de privilegio.





En la primera parte del encuentro, el Senado aprobó también temas como la autorización a que Alberto Fernández pueda viajar al exterior, que las Fuerzas Armadas tengan la capacidad de colaborar con sus organizaciones pares de otros países y se le dio media sanción a un proyecto de consenso fiscal enviado por el Poder Ejecutivo.

Luego, se le tomó juramento a los senadores Clara Vega, quien reemplazó a su colega Inés Brizuela y Doria, nueva intendenta de la ciudad de La Rioja; y a Martín Lousteau y Laura Rodríguez Machado, quienes fueron designados vicepresidentes 1° y 2° del recinto, respectivamente.





La denominada ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva se sancionó ya entrada la madrugada del sábado, cerca de las 4:00, aunque, tal como se esperaba, su tratamiento en esta Cámara duró mucho menos que en Diputados. Por un lado, porque eran menos oradores y, por otro, porque ya había más consenso en torno a la iniciativa.





De esta manera, la administración de Alberto Fernández contará con muchas de las facultades que había pedido para llevar adelante diferentes medidas de Gobierno tendientes a "salir de la emergencia económica y social en la que estamos", según aseguró el propio mandatario nacional a través de Twitter, mientras la iniciativa era debatida.

(Fuente: Infobae)