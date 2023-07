Trabajo destacó el incremento de la actividad laboral y la baja del desempleo

"Tenemos récord histórico de población económicamente activa y hemos revertido la caída laboral durante la pandemia y el gobierno anterior", señaló Olmos en su exposición.

En su discurso, la titular de la Cartera de Trabajo sostuvo que en la actualidad, Argentina "está en récord histórico de población económicamente activa y población ocupada y de menor nivel de desempleo".

"Estamos en récord histórico de ocupación en el sector privado en trabajo privado registrado, hemos recuperado 550 mil puesto de trabajo privado registrado y alrededor de 1,1 millón de puesto de trabajo registrado incorporando al sector privado lo que es el sector público y también en cuanto al trabajo independiente y de casas particulares", remarcó.

La ministra llamó además a "construir un sistema productivo con empleos de valor a partir de una actividad vigorosa y competitiva con capacidad de incorporar valor agregado, desarrollo tecnológico y científico", una tarea que debe realizarse en el marco de un proceso de "estabilidad".

"La estabilidad en Argentina está directamente vinculada a la disponibilidad de divisas en el Banco Central. La fuga de capitales han generado parates desde el punto de vista productivo. Por eso, estoy convencida que debemos producir un acuerdo entre todas las fuerzas políticas para no volver e endeudar a Argentina", apuntó.

En otro tramo de su discurso, Olmos hizo referencia a los dicho del Papa Francisco sobre la cultura del encuentro, y coincidió con el pontífice en la necesidad de "crear puentes entre la gente" que tiene distintas visiones.

"Debemos trabajar por un nuevo acuerdo o pacto social democrático en la economía y el trabajo para garantizar un mejor futuro, con más dignidad, justicia social y equidad para nuestro pueblo", observó.

Por su parte, Federico Pinedo, exsenador nacional (mandato cumplido), expresó: "Debemos tener objetivos comunes y después tener buena fe, para razonar junto con el otro para optar por el mejor camino para resolver los problemas".

"La situación social de la Argentina es dramática y requiere un compromiso de todos los sectores. Hemos naturalizado situaciones de privilegio inaceptables como son los subsidios. Hay gente que no paga impuestos, que se jubila con una regla y otros con otras reglas", observó.

Por ultimo, Feletti y sostuvo "durante los gobiernos peronistas, la economía creció, en cambio en otras administraciones se estanco".

"Lo que necesitamos en Argentina son políticas industriales. Sabemos que el salario no alcanza, pero peor es no tener empleo. Debemos contar con un modelo productivo que asegure el trabajo. El crecimiento es algo necesario, pero no es condición suficiente", concluyó.