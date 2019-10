Toyota Hilux Gazoo Racing: cumpliendo con la palabra

Cuando Toyota Gazoo Racing dice "Empujando los límites para mejorar" (Pushing the limits for Better) no se quedá en la palabra y lo cumple con hechos. De esa filosofía, la de superarse y crear vehículos cada vez mejores, nació la Hilux GR-Sport, el primer vehículo de la marca Toyota Gazoo Racing desarrollado en la región. Concebido para su uso mayoritariamente Off-Road deportivo, este resultado de un gran trabajo en equipo, tiene como gran meta que todos disfruten la libertad, la aventura y la alegría de conducir.

toyota.jpg

En las carreras se busca la victoria, pero lo que más importa de ellas es la experiencia ganada. Por eso, la Hilux GR-Sport, lanzada en diciembre 2018 cuenta con un gran equipamiento y diseño exclusivo, así los fanáticos del mundo Off-Road pueden experimentar la mejora en el control sobre el vehículo y la confianza que transmite el nuevo comportamiento de la suspensión, haciendo el máximo esfuerzo para que cada conductor tenga que hacer sólo el mínimo.

Toyota está desarrollando su futuro ADN y con la Hilux GR-Sport, quedó demostrado.

toyota 1.jpg

UN EQUIPO QUE TRABAJA EN EQUIPO

Fernando Alonso, el español doble campeón del mundo de Fórmula 1 y ganador del último Mundial de Resistencia (WEC), se sumo este año al equipo Toyota Gazoo Racing. Fue el equipo de Sudáfrica quién organizo una prueba para que Fernando experimentara el rally por primera vez. El ganador del Rally Dakar 2009 Giniel de Villiers, actuó como mentor de Alonso durante la prueba.

Fernando Alonso es una apuesta del equipo TGR, fiel a su filosofía, para seguir sumando experiencia, victorias y mejoras en sus autos.

La Toyota Hilux que ganó el Rally Dakar 2019 en manos de Nasser Al-Attiyah en enero pasado, está impulsado por un motor V8 de 5 litros, que entrega 385 CV y produce 620Nm de par. Fernando estuvo al voltante del vehículo en dos tramos del desierto, una de 8 km y la otra de 17 km.

toyota 8.jpg

toyota 7.jpg

toyota 6.jpg

toyota 5.jpg

toyota 4.jpg

toyota 3.jpg