Todo lo que tenés que saber para las vacaciones 2021

Se trata de Buenos Aires, Córdoba, Río Negro, Mendoza, Salta, Jujuy, Neuquén, Entre Ríos, Tierra del Fuego y Chubut a las que en las últimas horas se les sumó la Ciudad de Buenos Aires. En conjunto son el destino del 90% de los turistas durante el verano. A ellas se sumó Catamarca.

A lo sumo, algunas de esas provincias pedirán inscripción previa en el "registro vacacional", que asienta el número de ingresos a ciertos municipios y el movimiento del viajero dentro del país.

Además de no exigir la realización de una cuarentena ni el test denominado PCR, en estos estados los turistas tampoco estarán obligados a contar con un seguro de viaje, mediante acuerdos establecidos por sus gobiernos con el ministro de Turismo y Deportes, Matías Lammens.

Desde el Minturdep explicaron a Télam que se trató de un trabajo realizado por el ministro y su equipo, en contacto con gobernadores y ministros de esa provincias para homogeneizar los requisitos para el verano.

Algunas provincias pedirán un control mediante el registro vacacional, para lo que ya están en contacto con la Secretaría de Innovación Pública -como el caso de Buenos Aires-, precisaron las fuentes.

La distribución y variedad de oferta de estas nueve provincias genera un amplio abanico de posibilidades para el turismo de verano, que va desde las alturas del Noroeste Argentino hasta el Fin del Mundo, pasando por playas balnearias, lagos patagónicos, sierras, ríos y lagunas con distintos climas y propuestas.

En materia de turismo desde el 8 de diciembre la Ciudad dispondrá operativos de testeo en la terminal Dellepiane para los visitantes que arriben en micro, y puntos de testeo en el Centro de Convenciones y Edificio de la Munich (Costanera Sur), para que quienes lleguen a la Ciudad en auto particular realicen el testeo dentro de las 24 horas del arribo.

Para las llegadas en avión en Ezeiza, a partir del 15 de diciembre, la Ciudad montará un operativo en el aeropuerto para testear a los turistas nacionales e internacionales y residentes de la Ciudad al arribo.

Actualmente, están habilitados los arribos provenientes de Chile, Brasil, Bolivia y Paraguay exclusivamente por vía aérea.

En tanto, los turistas de Uruguay pueden ingresar por vía aérea y fluvial.

Los visitantes deberán: presentar una declaración jurada online, realizar un test en origen con 72 horas de anticipación (requisito del Gobierno Nacional), contar con un seguro médico con cobertura Covid-19, y realizar un test al arribo en Ezeiza o en la estación fluvial. El test tendrá un valor de $2.500 para el turista internacional.

Ya no será obligatorio hacer 14 días de cuarentena para los argentinos y residentes que lleguen al país del exterior

El Gobierno anunciará en los próximos días que habilitará a los argentinos y residentes ingresar al país presentando un examen de PCR negativo, junto a una declaración jurada electrónica, dejando sin efecto la condición de cumplir con los 14 días de cuarentena.

El Ministerio de Salud y el Ministerio del Interior, a través de la Dirección Nacional de Migraciones (DNM), trabajan una resolución conjunta, por la cual el período de cuarentena obligatoria quedará establecido sólo como condición optativa para los pasos terrestres habilitados.

Tras la publicación del decreto presidencial que fijó nuevas normativas de ingreso en el marco de la pandemia de Covid-19, las carteras de Salud e Interior harán efectiva próximamente dicha resolución, que unificará los requisitos exigidos para el ingreso de extranjeros y de argentinos y residentes en las dos vías habilitadas para este fin: el Aeropuerto Internacional de Ezeiza y la terminal marítima de Buquebús, en la Ciudad de Buenos Aires.

Las personas extranjeras que ingresen al territorio nacional deberán presentar además del PCR negativo y la declaración jurada, que debe ser completada indefectiblemente dentro de las 48 horas previas al embarque, un seguro médico Covid, que no opera en el caso de argentinos y residentes, informó el Gobierno en un comunicado.

A su vez, los ciudadanos argentinos y residentes que ingresen al país por los pasos terrestres que se encuentran habilitados podrán optar por presentar el PCR negativo, siempre de una vigencia de hasta 72 horas, o bien cumplir con la cuarentena de 14 días.

En tanto, las compañías aéreas y la empresa de transporte fluvial que operan en el tránsito de argentinos, residentes y extranjeros, deberán exigir el cumplimiento de las medidas establecidas previo al embarque de las personas. De no hacerlo correctamente será plausible la aplicación de multas, se aclaró.

Este viernes, en el Boletín Oficial se publicó el Decreto 945/2020, que establece que las autoridades sanitarias y migratorias argentinas serán las que decidirán si las personas que ingresan al país desde el exterior tienen que cumplir o no con los 14 días de aislamiento obligatorio.

En el mismo se señala que serán las autoridades quienes tomarán la decisión en base dependiendo del lugar del que regresen y si son países con zonas afectadas por el coronavirus.

La resolución publicada, modifica una disposición anterior (Decreto N° 260/20, artículo 7), la cual amplió la emergencia sanitaria por un año.

"Que en función de la situación epidemiológica actual, corresponde sustituir el citado inciso de manera tal que las autoridades sanitaria y migratoria regulen las condiciones de ingreso al país de las personas, sean estas nacionales, residentes o extranjeras no residentes", se estableció en el Decreto.

Y se explicó que "las medidas que se establecen en el presente decreto son razonables y se adoptan en forma temporaria, toda vez que resultan necesarias para proteger la salud pública de la población".

Por lo tanto, el aislamiento obligatorio de 14 días tendrá que ser cumplido por todas aquellas personas "que arriben al país habiendo transitado por "zonas afectadas", y habrá excepciones dispuestas por las autoridades, "siempre que den cumplimiento a las condiciones que estas establezcan".

Y para ello, según se publicó en el Decreto, "las personas deberán brindar información sobre su itinerario, declarar su domicilio en el país y someterse a un examen médico lo menos invasivo posible para determinar el potencial riesgo de contagio y las acciones preventivas a adoptar que deberán ser cumplidas, sin excepción".

También se señaló que "no podrán ingresar ni permanecer en el territorio nacional los extranjeros no residentes en el país que no den cumplimiento a la normativa sobre aislamiento obligatorio y a las medidas sanitarias vigentes, salvo las excepciones dispuestas por la autoridad sanitaria o migratoria".

Los destinos turísticos más buscados en Argentina

Dados los impedimentos para viajar al exterior, tanto por la pandemia como por el encarecimiento del dólar, los destinos turísticos nacionales incrementaron las consultas, según refleja un relevamiento de Booking.com.

Por caso, los destinos más buscados por los argentinos la semana pasada en Booking.com:

San Carlos de Bariloche

Buenos Aires

Buenos Aires Mar del Plata

Mar del Plata Tigre

Tigre Pinamar

Pinamar Villa Gesell

Villa Gesell Puerto Iguazú

Puerto Iguazú Mendoza

Mendoza Villa La Angostura

Villa La Angostura San Martin de los Andes

San Martin de los Andes Ushuaia

Vuelos

En el tramo internacional, Aerolíneas Argentinas anunció su programación para la temporada de verano con el retorno de los vuelos a Roma, Nueva York, Bogotá, Cancún, Punta Cana y Salvador de Bahía, informaron hoy fuentes de la compañía.

Los pasajes incluirán a través de Assist Card, un seguro médico por diagnóstico positivo de Covid-19, por un convenio firmado entre ambas compañías.

El esquema de programación quedó conformado con 2 frecuencias semanales a Nueva York, de enero a marzo; 5 frecuencias semanales a Miami en diciembre; y 6 frecuencias semanales de enero a marzo.

A Roma, Aerolíneas regresará por ahora con 2 frecuencias semanales de enero a marzo, mientras que a Madrid habrá un vuelo semanal en diciembre y 4 vuelos semanales de enero a marzo.

En tanto, a Bogotá está previsto un vuelo semanal en diciembre y 2 frecuencias semanales de enero a marzo; a su vez Lima tendrá 5 de enero a marzo; Cancún, una en diciembre y 3 frecuencias semanales de enero a marzo, al igual que Punta Cana, que también tendrá una frecuencia semanal en diciembre y 3 de enero a marzo.

Rio de Janeiro contará con 7 frecuencias semanales en diciembre y 14 de enero a marzo, y San Pablo tendrá 14 frecuencias semanales de diciembre a marzo.

Para Florianópolis se programaron 4 frecuencias semanales de enero a marzo y 2 de diciembre a marzo a San Salvador Bahía; también 2 en enero y febrero y 3 en marzo a Porto Alegre; y 3 frecuencias semanales en marzo a Curitiba.

A Santiago de Chile habrá 7 frecuencias semanales en diciembre y 14 frecuencias semanales de enero a marzo, a su vez Asunción tendrá 7 frecuencias semanales de enero a marzo y Santa Cruz de la Sierra 2 frecuencias semanales en diciembre y 4 frecuencias semanales de enero a marzo.

Montevideo contará con 3 frecuencias semanales en diciembre y 7 frecuencias semanales de enero a marzo, en tanto que para Punta del Este se programaron 7 frecuencias semanales de enero a marzo.

Todos los pasajes a destinos internacionales comprados entre el 2 de noviembre y hasta el 2 de abril de 2021 incluirán un seguro de Assist Card ante diagnostico positivo de Covid-19 en el extranjero.

Este seguro, es un requisito que muchos países piden como condición obligatoria de ingresos a sus territorios.

"Con estos vuelos tenemos la oportunidad de retomar algunos de los objetivos que nos planteamos al comienzo de la gestión y que tienen que ver con fortalecer la red internacional", señaló Pablo Ceriani, titular de Aerolíneas Argentinas.

Destacó asimismo que "es importante para la empresa y para el país seguir dando pasos hacia la normalización de la actividad".

Desde el 22 de octubre, Aerolíneas Argentinas ha retomado su operación de vuelos domésticos con partidas diarias a los principales aeropuertos del país.

En tanto, desde el 17 de noviembre la empresa comenzará a atender sus partidas internacionales desde la Terminal A del Aeropuerto Internacional de Ezeiza mientras que los vuelos domésticos continuaran saliendo de la terminal C.

Aeropuertos:

En Buenos Aires, todos los aviones despegan y aterrizan en Ezeiza .

. Aeroparque se encuentra cerrado y sin operaciones por obras de remodelación.

se encuentra y por obras de remodelación. La autoridad regulatoria (ANAC) no habilitó para vuelos comerciales El Palomar.

La aerolínea de bandera, Aerolíneas Argentinas, publicó los requisitos que solicita cada destino de cabotaje e internacional para abordar el avión. La mayoría exige certificados de circulación y un testeo de coronavirus tipo PCR. Algunas provincias requieren solicitar un permiso provincial especial.

Requisitos para vuelos de cabotaje por destino

Buenos Aires y Córdoba

Se deberá contar con certificado habilitante de movilidad ("Certificado Único Habilitante para Circulación - Emergencia COVID-19" que deberá completar entre 24 hs y 3 hs antes de la salida del vuelo en el siguiente link https://www.argentina.gob.ar/circular/tramite)

Bariloche y Viedma, Río Negro

Certificado Covid-19 negativo realizado con un máximo de 48hs previas al arribo. No se solicitará el certificado a los menores de edad que viajen acompañados por sus padres.

No será necesario certificado Covid-19 para aquellas personas que hayan sido diagnosticadas de forma positiva con dicha enfermedad anteriormente, exigiéndose en tales casos el correspondiente certificado de alta médica

Descargar la declaración jurada en el link http://www.bariloche.gov.ar/ingreso-bariloche-en-avion/, completarla y llevarla impresa el día del vuelo

Certificado habilitante de movilidad ("Certificado Único Habilitante para Circulación - Emergencia Covid-19"

Esquel, Chubut

Podrá ingresar a la ciudad de Esquel personal esencial o quien por motivos de salud o familiares lo necesiten. Se requiere Certificado único Nacional habilitante de circulación https://www.argentina.gob.ar/circular/tramite y/o permiso provincial, Declaración Jurada para el ingreso y constancia de PCR negativo con validez no mayor a 72 hs. previo al arribo para trabajadores esenciales. Aquellas personas que ingresen por motivos de salud o familiares no se les exigirá la prueba de PCR, pero sí aislamiento preventivo por 14 días.

Iguazú, Misiones

Se requiere permiso Nacional y Provincial de circulación habilitante (APP Cuidar) y Misiones Digital. PCR negativo válido dentro de las 48hs previas al vuelo. Se solicitará el mismo para poder embarcar en el Aeropuerto de Ezeiza.

Jujuy

Para el ingreso de NO ciudadanos a Jujuy deberán estar afiliados a obra social, prepaga o sindical que tenga delegaciones en esa jurisdicción. De lo contrario, tener seguro de viaje que cubra estadía. Certificado habilitante de movilidad ("Certificado Único Habilitante para Circulación - Emergencia Covid-19" desde APP Cuidar.

Mar del Plata, Buenos Aires

Se requerirá el certificado de circulación Covid-19 obtenido desde la APP Cuidar.

Neuquén

Se requiere permiso Nacional y Provincial de circulación habilitante (APP Cuidar) y Certificación "Cuidar" actividades esenciales ó constancia turno médico membretado y fundamentos médicos con certificado debidamente conformado con membrete y sello profesional legible. Repatriados: Domicilio en Neuquén + destino ( Plottier-Senillosa-Cutralco-Plaza Huincul, Zapala, Neuquén y Centenario).

La adquisición del pasaje adquiere carácter de declaración jurada, reconociendo el comprador tener pleno conocimiento de la normativa vigente y las que en el futuro se sancionen, tanto a nivel Nacional, Provincial como Municipal; dictadas a efectos de evitar la propagación del Covid-19, asumiendo toda la responsabilidad que le pueda caber ante su incumplimiento.

Río Gallegos y El Calafate, Santa Cruz

Se requiere Certificado Único de Circulación Nacional Covid-19 (argentina.gob.ar). Permiso provincial emitido en circulación.santacruz.gob.ar (Transporte público Nacional Aéreo y Terrestre). Declaración Jurada de circulación y permanencia del Ministerio de Salud (circulación.santacruz.gob.ar).

Rosario y Santa Fe, Santa Fe

Se requiere Certificado único habilitante de circulación. Declaración jurada de estado de salud (DJES) de la APP de la provincia de Santa Fe e información del viaje interprovincial. Personal esencial o personas que deban realizar tratamientos médicos podrán ingresar por 72 hs. y están eximidos de la cuarentena. En el caso de que la estadía se prolongue y previo al reinicio de su actividad deberán realizar cuarentena de 14 días. Autorizado el ingreso de toda persona no esencial que se encuentre en otra provincia o país y deba regresar a su lugar de residencia.

Salta

Las personas esenciales y residentes requerirán APP Salta Covid-19 / Certificado Nacional Ünico Habilitante de Circulación https://ruis-residentes.salta.gob.ar, https://solicitudparacircular4.salta.gob.ar/declaraciones/ingreso/create y Certificado habilitante de movilidad ("Certificado Único Habilitante para Circulación - Emergencia Covid-19".

San Luis

Deben ser previamente autorizados, requiriendo el interesado dicha habilitación con al menos 48 horas de anticipación, tramitando la solicitud a través del sitio web www.sanluis.gov.ar (pestaña "Coronavirus" opción "Solicitud de Ingreso/ Egreso de la Provincia"). Al tramitar dicha autorización podrá conocer los requisitos de PCR y características de la cuarentena solicitada por la provincia.

Los egresos de la Provincia de San Luis deben ser previamente autorizados, requiriendo el interesado dicha habilitación con al menos 48 horas de anticipación, tramitando la solicitud a través del sitio web www.sanluis.gov.ar (pestaña "Coronavirus" opción "Solicitud de Ingreso/ Egreso de la Provincia").

Ushuaia y Río Grande, Tierra del Fuego

Los pasajeros deberán acreditar constancia de PCR negativo con una antelación no mayor a 72hs o IgG positivo hasta 30 días previos a la realización del vuelo.

Requisitos para vuelos internacionales

Brasil

Ningún requisito.

Madrid, España

Vuelos exclusivos para: españoles o residentes en España y europeos nacionales de Países Schengen.

Pasajeros de otras nacionalidades podrán embarcar sólo si: demuestran una conexión aérea hacia su lugar de residencia dentro de las 24 horas de arribado el vuelo a Madrid o cumplen con la documentación necesaria requerida por el país de destino (Consultar dichos requerimiento con los consulados correspondientes).

Nueva York, Estados Unidos

Toda persona que ingrese al estado deberá completar el formulario de salud que desde: https://coronavirus.health.ny.gov/covid-19-travel-advisory

Para que los viajeros puedan evitar la cuarentena obligatoria de 14 días, se podrá: realizarse un test de Covid-19 dentro de los 3 días previos a su llegada a Nueva York, realizar cuarentena por tres días a la llegada, y el cuarto día deben realizarse otro test de Covid-19. Si ambos test dan resultado negativo, el viajero puede abandonar la cuarentena, luego de recibir el resultado del segundo test.

Chile

El vuelo es exclusivo para Chilenos o residentes, quienes deberán cumplir con una cuarentena de 14 días a su arribo. No estarán obligadas a guardar cuarentena las personas que cuenten con un resultado negativo de un Test PCR para SARS-CoV 2. Si el test se ha realizado en el extranjero, este no deberá tener una antigüedad superior a 72hs contadas desde el momento de ingreso a Chile.

Cómo tramitar el permiso para viajar en tren, avión y micros de larga distancia

Con la confirmación de que varias provincias extremarán medidas para que se lleve a cabo la temporada de vacaciones este verano, hay varias cuestiones a tener en cuenta. Una de ellas es qué se debe hacer para poder viajar en los servicios de transporte como aviones, micros y trenes.

Aquellos que cumplen con los requisitos, podrán obtener el registro a través de la página Argentina.gob.ar/circular, la misma página dónde se sacaba el permiso para circular y poder tomar transporte público en el principio de la cuarentena.

Una vez en la página, habrá que completar un formulario que sirve como declaración jurada, dónde se informa el motivo de circulación, datos personales, el ticket o pasaje y el destino.

Establecen 13 protocolos para la temporada veraniega bonaerense

Alojamientos, playas y balnearios, campings, establecimientos de turismo rural, agencias de viaje, parques temáticos y atracciones en la provincia de Buenos Aires deberán aplicar 13 protocolos a partir del 1 de diciembre cuando comience la temporada veraniega.

La cartera de Producción, Ciencia e Innovación tecnológica estableció 13 protocolos que incluyen guías para los sectores de la actividad turística y que constituyen medidas generales que focalizadas en el distanciamiento social, el lavado frecuente de manos y el uso de tapabocas para la realización de cualquier tipo de actividad.

Según los protocolos, a los que tuvo acceso Télam, en el caso de los alojamientos, no se habilitarán espacios comunes como sala de estar, salones de usos múltiples o de juegos.

Los desayunos y comidas incluídas en la tarifa deberán suministrarse en la habitación o en la modalidad "para llevar", pudiendo ser consumidas en el desayunador o comedor del hotel, siempre y cuando se cumpla con el aforo del 30%, distanciamiento social y condiciones de higiene y desinfección.

La climatización de los espacios comunes se deberá realizar exclusivamente con ventilación natural para garantizar la renovación del aire con ventilación cruzada. El uso de aires acondicionados de tipo split o ventana estará permitido en las habitaciones donde se encuentran los grupos de convivientes, pero no los aires acondicionados centrales.

En el caso de los balnearios, no estará permitida la realización de actividades deportivas grupales o recreativas en la que no pueda garantizarse la distancia preventiva de 2 metros entre personas.

La distancia mínima entre sombrillas deberá ser de dos metros y la capacidad máxima por sombrilla y por carpa será determinada por cada municipio.

Las piscinas podrán funcionar solo al aire libre y con un sistema de turnos que garantice un aforo del 30%.

Tampoco estarán habilitados los gimnasios en los balnearios, ni el sector de juegos infantiles.

En las playas públicas, a las medidas generales de distanciamiento y uso de tapabocas se sumará la desinfección periódica de los sanitarios públicos, que deberá ser garantizada por los gobiernos municipales.

También deberá proveerse lugares adecuados para lavado de manos con agua y jabón (dispensador de jabón líquido/espuma, toallas descartables o secadores de manos) y alcohol al 70%, ubicados a una altura no mayor de 1,20 m para garantizar su alcance por todas las personas.

En cuanto a los campings, su funcionamiento estará habilitado con un aforo del 50%, permitiendo el acampe parcela de por medio.

En el caso de las mesas, piletas de lavado y parrillas o fogones se podrán utilizar respetando la distancia social mínima de 2 metros entre personas que no pertenezcan al mismo grupo conviviente.

El uso de baños y vestuarios estará determinado por un sistema de turnos para evitar aglomeraciones y los espacios de juegos y canchas deportivas no estarán habilitados.

El Gobierno informó que estas medidas regirán desde el 1 de diciembre cuando se habilite la temporada veraniega que se extenderá hasta el 4 de abril de 2021.

Temporada en la costa atlántica: ¿Qué se permitirá y qué no este verano?

Ya pensando en las vacaciones de verano, el gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, anunció cómo será la próxima temporada en la costa atlántica, que incluirá estrictos protocolos en el alojamiento, no tendrá teatros y requerirá la utilización de la aplicación "Cuidar Verano" para poder viajar.

A continuación, los principales puntos que la provincia de Buenos Aires planteó para la temporada 2020/2021: