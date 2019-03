Tinelli elogió a Lavagna y pidió salir de la dualidad Macri-Cristina

Marcelo Tinelli aseguró que "Macri y Cristina son dos caras de la misma moneda" y reclamó una tercera opción para las presidenciales. además habló de su posible desembarco en la política.





Este sábado, Tinelli aclaró sus dichos y desestimó ser candidato. Aunque, deslizó que puede ser una posibilidad "tal vez en cuatro años". Por el momento, explicó que tanto en 2019 como en 2020, tiene compromisos televisivos.





"Sólo tengo compromiso con la gente de Artear. Este año y el que viene, tengo contrato televisivo", indicó en una entrevista con Radio Mitre.





El conductor puso particular énfasis en criticar el uso de la grieta en la política. En este sentido, señaló que "Macri y Cristina se necesitan el uno al otro". Y expresó: "Estamos enfrascados en esto. La gente dice que no estamos bien pero 'antes de que vuelva ella...' Me gustaría que votáramos pensando que esto se puede mejorar".





"La grieta nos metió a todos adentro y no es algo personal con el presidente. Tengo una buena relación con él. Tampoco es personal con Cristina, con quien no tengo relación", aclaró Tinelli. Y explicó: "Sólo digo que la grieta, un juego electoral perverso, hace que estemos todos los días cada vez más complicados".





"Hay que generar sueños y esperanzas en la gente", reclamó Marcelo. Y para saltar la grieta consideró "potable" a una persona como Roberto Lavagna.





Además, planteó que el peronismo, en el cuál ratificó tener raíces, está "complicado". Aunque no lo descartó como una posible salida, en el caso de que esté "unido".





Sobre su relación con el círculo del ex Ministro de Economía Lavagna, Tinelli explicó que es a través del diputado Eduardo "Bali" Bucca. En tanto su llegada a Macri, aseguró que existe. No así con el kirchnerismo. "Que no debe tener ni mi teléfono", contó.

Por otro lado, el empresario se mostró preocupado por la realidad de los argentinos. "Recorro el país. Veo que la gente está mal. Hay caída del consumo. ¿Cómo se pueden producir empleos, traer inversores?", planteó.

Pidió al presidente que se acerque a su círculo cercano. "Horacio Rodriguez Larreta le puede dar lo que tiene que ver con lo social. Quiero más Horacio, más María Eugenia (Vidal), más (Emilio) Monzó. Gente que tienda puentes", dijo de manera categórica.

"Ojalá que (Macri) pueda estar más recostado sobre el sector de la gente más dialoguista que tiene a su lado. Y no tanto en los que están enfocados en la parte electoral", indicó.