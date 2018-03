Tiene síndrome de Down y comienza su carrera universitaria

micaela zaidan.jpg

micaela zaidan 3.jpg

"Voy a estudiar Turismo porque acá en el CENS me dieron Turismo y también en la otra secundaria cuando estuve. Ahora me estoy preparando. Lo elegí porque te hace salir, a mí me encanta salir, por ejemplo, en la alta montaña, en otros lugares. Me gusta salir a pasear, conocer lugares", explica Micaela.Mica vive con su mamá, Gladys Bayón (63), que es celadora jubilada; con su papá, Jorge Zaidán (63), que es camionero jubilado, y con Emanuel (32), el único hermano varón. También tiene a sus hermanas Verónica (43), Olga (36) y Norma (34). Olga se fue a Estados Unidos cuando Micaela tenía tres años y este año, uno de los sueños de Micaela es viajar para conocerla personalmente.Micaela es coqueta. Lleva en el pelo unos reflejos dorados, las uñas largas pintadas blancas y negras, un vestido y sandalias de taco alto. La moda es otra de sus pasiones. "Hago modelaje también. Me gusta la moda, siempre me meto en internet y veo estilos de peinados, zapatos. Me gustaría estudiar diseño también", cuenta. Tanto le gusta la moda que su mamá cuenta que Mica había pedido un turno en la peluquería para hacerse una prueba de peinado para un cumpleaños de 15 que tiene dentro de seis meses."Ella ha sido tratada como sus hermanos, pero con sus tiempos. Hay que respetarles sus tiempos y sus cosas, hay que trabajar mucho, pero no es un impedimento para que logren sus cosas", cuenta, orgullosa la mamá.Micaela hizo sus estudios en escuelas públicas, comunes, como cualquier otro niño.Terminó la primaria sin ninguna ayuda extra y egresó con un promedio de 9,9. En segundo año del Secundario necesitó de la ayuda de una maestra de apoyo que la acompañó en toda la trayectoria y la ayudó a estudiar. Nada que ningún otro adolescente también haya necesitado."Me gustaba ir a la escuela, yo me divertía mucho estando con mis compañeros, ellos son mis amigos, son buena onda. Las materias que más me gustaban eran Turismo e Historia. Me gustan los temas de San Martín, lo de Hitler, me gustan los documentales de historia", cuenta.El 5 de abril Micaela comenzará a cursar la Tecnicatura Superior en Turismo en el Instituto Superior Técnico de Estudios Económicos de Cuyo (ISTEEC).La Asociación Down Mendoza le había conseguido una beca en la Universidad Champagnat, pero como mudaron la carrera a la sede de San Martín se les hacía muy difícil viajar hasta allá. Entonces lograron la plaza en el otro instituto.Las expectativas de Micaela son enormes, como su historia.