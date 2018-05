Tensión, paro y peligro de despidos en subtes de Capital Federal

Mientras continúa el paro en los subtes y los metrodelegados exigen la liberación de los ocho compañeros que aún permanecen detenidos, entre ellos el líder Néstor Segovia, el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires advirtió que habrán despidos sin los trabajadores siguen tomando de rehenes a la gente. El jefe de Gabinete porteño, Felipe Miguel, advirtió este martes que los cortes "son ilegales" y que "se van a aplicar todas las sanciones que correspondan".





El funcionario brindó una conferencia de prensa en medio de un clima tenso, luego de los incidentes que se produjeron al mediodía cuando los metrodelegados paralizaron distintas líneas y la Policía los desalojó para intentar garantizar el servicio y no dejar a millones de usuarios sin el transporte que ocupan a diario. El operativo terminó con la detención de 16 trabajadores y sindicalistas.

Los metrodelegados implementaron el 16 de abril un plan de lucha, para protestar contra el acuerdo firmado por la administración de Larreta y la UTA. Liderados por Segovia, sostienen que no se los consultó y quieren que el Gobierno se siente a negociar con ellos en paritarias.

Miguel fue claro sobre ese tema, cuando resaltó que no negociarán en paritarias con los metrodelegados. Se toma del fallo de la Corte Suprema, que dice que no tienen la representación para ocupar ese lugar en la mesa de negociaciones. Al mismo tiempo, el funcionario sostuvo que los cortes registrados en los subtes "son ilegales" y remarcó que no lo van a permitir.

"Los cortes al transporte no son contra el Gobierno, los cortes son contra la gente", señaló primero Miguel. Después, aseguró que "se van a aplicar todas las sanciones que correspondan, se han aplicado descuentos, sanciones, y se puede llegar a los despidos en los casos que correspondan".

Los manifestantes piden por la liberación de los que cayeron presos por los incidentes registrados al mediodía, cuando arremetieron con piedras y palos contra los efectivos que cumplieron la orden de desalojo. Con el correr de las horas fueron puestos en libertad 8 y los otros 8 aún están tras las rejas, entre ellos Segovia.

El gremialista era trasladado esta tarde al Hospital Argerich por una hipertensión, pero sigue en carácter de detenido. Sus dirigidos desafían y prometen mantener el paro total y aunque se trata de una acción ilegal, dicen que no permitirán la salida de ninguna formación hasta que el dirigente sea liberado.