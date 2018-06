Suma denuncias el ginecólogo que acosa a pacientes por Whatsapp

Recibir un mensaje de nuestro doctor, siempre es alarmante. Pensamos que algo malo sucede con nosotros, sobre todo si llega luego de la consulta médica.





Eso fue precisamente lo que pensó Ana Belén, una chica argentina, cuando su ginecólogo le envió un WhatsApp a su número privado, horas después de verlo. "¿Hola, cómo estás? Soy Félix, el ginecólogo de Swiss", fueron las primeras palabras que recibió. Asustada, respondió: "Hola. Sí dime. ¿Pasó algo?".

Pero las intenciones del médico eran otras, no quería contarle sobre un problema con su salud, ni tampoco para comentarle algo sobre la visita, solamente se dedicó a acosarla, sin vergüenza. El doctor identificado como Félix, le confiesa: "No. Me agendé tu teléfono, pero porque me caíste muy bien. No por otra cosa. Perdón por el atrevimiento de escribirte y agendar tu celular", según consignó el diario La Nación.

Anna quedó perpleja y no quiso contestarle. No era para menos, el ginecólogo estaba violando su privacidad, así que decidió denunciarlo a través de su cuenta de Twitter,donde publicó las capturas de la conversación. Es realmente insólito.

Lo peor de toda la situación, es que esta no es la primera vez que este ginecólogo lo hace con una de sus pacientes. Luego de que Anna compartiera su historia, una chica llamada Jacqueline Presman le respondió afirmando que ella había pasado por lo mismo, adjuntando los pantallazos de su conversación para confirmarlo. Y "Félix" utilizó la misma técnica.

El diario La Nación habló con Swiss Medical, empresa dedicada a la salud en Argentina, quienes afirmaron que: "Se habló de manera inmediata con la socia y se inició un sumario interno hacia el profesional. Los resultados del mismo determinarán pasos a seguir".

Además agregaron que el ginecólogo fue sacado preventivamente de su cargo, mientras dure la investigación. Confesaron sentirse sorprendidos con lo ocurrido.





Fuente: difundir