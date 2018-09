Su papá murió pero encontró una emotiva carta que él le dejó escondida

La despedida duró tres horas. "Lo vi deteriorado, fue muy angustiante. Durante el fin de semana lloré mucho, estuve triste y decidí cerrar las redes sociales porque no quería recibir notificaciones ni nada de eso. No entendía cómo se había ido así. Pero el lunes fui a mi casa a buscar cosas suyas y mi mamá me dijo que buscara en la computadora, que ella estaba segura de que él había dejado algo para mí".