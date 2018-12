Soportar el cadenazo

Todos los indicadores económicos para el año que viene anticipan un año muy difícil, por no decir muy complicado o peor que el 2018. Ni siquiera el anuncio del aumento de todas las tarifas de servicios es garantía de que se vayan a cumplir debido a que aún el Estado Nacional absorbe subsidios en los casos de luz, gas y agua por lo que no sería extraño que se apliquen nuevos aumentos el año que viene.









Si sumamos esta realidad a un nulo plan de crecimiento y un año electoral que dejará a los mercados Internacionales en pausa hasta ver quien gana, y si no llegaron inversiones en tres años con supuesto viento a favor y G20 incluido, es muy difícil e iluso pensar que este año la cuestión se vaya a revertir. Lo del G20 es puro sarcasmo mío, claro está.









Las Cámaras Empresarias, Industriales, de Comercio y Minería sumando a las pymes y sector agrícola no saben cómo afrontarán los costos y no es ninguna novedad que la recesión se los está llevando y se los llevará puestos con el consiguiente deterioro y caída en los puestos de trabajo. Nadie se atreve a pronosticar en cuánto aumentará la pobreza y cómo harán las familias cuyos jefes de hogar pierdan el trabajo, esos son casos muy preocupantes porque se trata de gente que no vive en la indigencia y no está dispuesta a cerrar su casa para vivir debajo de un puente.









San Juan aparece como una isla en el contexto nacional pero eso no la excluye de tener que navegar en la tormenta soportando el cadenazo de las políticas del gobierno de Macri que aún no muestran un norte claro , por el contrario; muchas veces van de banquina en banquina y con la única sólida base a prueba de ensayo – error. Un claro ejemplo es la Minería: Se anunció con bombos y platillos la quita de retenciones al sector y ahora hay que poner la cara no solo para decirles que eso ya no va, sino que las tendrán por el doble de impuestos. La preocupación no solo se remite a la brutal presión impositiva sino a la falta de planificación para mirar un país que se anticipe a lo que el mundo demanda.









Hoy está medianamente salvado el que vive de un puesto en el Estado, porque es el único que le da garantías de estabilidad. El sector privado está deteriorado y ve con angustia la ausencia de una mirada federal de las realidades económicas provinciales y lo que es peor; sienten que no tienen la menor idea de lo que pasa por cada pyme, Industria o actividad económica productiva que paradójicamente es la que genera la plata que gasta el Estado.













Terminar el año con este análisis no busca dejar más desazón de la que ya tenemos, solo es un enfoque que pretende acercarse a la verdad de los hechos sin camisetas políticas y espero que no contribuya a que sea usado en campañas electorales a favor o en contra de nadie. Lo que nos pasa y lo que le pasa a la gente es lo único que debe movilizar a encontrar el camino hacia el bien común.









Amigos el año que viene a esta fecha ya habrá asumido un nuevo Gobierno, mi mejor deseo es que tanto políticos como electores estemos comprometidos, el camino ya sabemos que será duro por lo que oficialismo y oposición deberían dar muestras maduras de ejecutar acciones que no solo los beneficie en objetivos personales, estamos nosotros el pueblo que siempre está presente en sus discursos pero muy pocas veces está presente un sus actos responsables.