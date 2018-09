Sin techo, el dólar trepó hasta los $42 en el cierre de la semana

Según el promedio que realiza ámbito.com en bancos y casa de cambio de la city porteña, el dólar se comercializa a $ 41,84, lo que representa un incremento de $ 1,31 centavos con respecto al cierre de ayer. En tanto que el mayorista cotiza a $ 40,95.



El jueves la plaza financiera operó con cautela y dispares rendimientos tras el reciente acuerdo firmado por el Gobierno con el Fondo Monetario Internacional (FMI) que extiende el pacto anterior (por u$s 50.000 millones) en u$s 7.100 millones y prevé una aceleración de los desembolsos, a fin de cubrir una brecha financiera y superar la grave crisis económica.



El nuevo titular del BCRA, Guido Sandleris, anunció en el marco del nuevo acuerdo con el FMI, un nuevo régimen de política montería que regirá desde el 1 de octubre que contempla una banda cambiaria sin intervención (entre $ 34 y $ 44) que se ajustará a una tasa del 3% mensual hasta fin de año.



Cabe recordar que el entendimiento, anunciado en Nueva York por el ministro de Economía, Nicolás Dujovne, y la directora gerente del FMI, Christine Lagarde, establece un cero por ciento de déficit fiscal primario en el 2019 y también una "zona de no intervención" para la cotización del dólar, que debería servir para estabilizar a la vapuleada moneda local.