Sin ley seguirá la violencia

Otra vez nos quejaremos de la violencia en un discurso de barricada y nada haremos para combatirla, un claro ejemplo de ello es la postergación de la ley antibarras en el Congreso Nacional: ¿Pero cómo... no era que el tema era urgente? Una vez más la dirigencia demuestra que habla mucho y hace poco.

No se logró consenso porque a muchos les parecía que la ley enviada al Congreso imponía penas muy severas a quienes la infrinjan, y seguramente en un debate más amplio se podrá llegar a los acuerdos necesarios para suavizar el castigos a barras o a las personas "que están tomando algo y se les ocurre tirar la botella" tal la declaración de Matías Firpo, el violento que quedó en libertad después de haber reconocido el hecho. Claro está que no se presentó voluntariamente a la policía a expresar su presunto arrepentimiento; dice estar arrepentido una vez que fue descubierto y tiene a toda la hinchada de River indignada por lo ocurrido.

En San Juan hace algunos días Pablo Moyano: Presidente del Club Independiente de Avellaneda, en declaraciones a Noticiero 8, expresó que "En Independiente no hay barras" y visiblemente molesto se fue de la entrevista ante la pregunta de nuestro cronista sobre la violencia en el futbol. A todos nos quedó la cara de póker ante inexplicable reacción.

Si en los clubes, no hay violentos, sin en las calles solo hay gente que se le ocurre tirar botellas por que no puede controlar un impulso y en el Congreso hay Diputados que les parece mucho meter presos a los delincuentes...estamos en un verdadero problema. Será muy difícil encauzar un orden en la sociedad cuando no reconocemos nuestro desorden enquistado e institucionalizado.

Seguir debatiendo este tema en mesas de café, solo tiene un resultado...el mismo que obtenemos en las mesas de café ... es decir; nada, absolutamente nada.

En cada espectáculo deportivo tendremos que rogar que los hinchas controlen sus impulsos, tendremos que rogar para que los operativos se hagan con inteligencia, tendremos que rogar que nadie ande tomando algo cerca porque quizás se le ocurra tirar la botella contra un colectivo, contra la gente o contra los autos... total: quedará en libertad y ante la tele expresará su arrepentimiento y todos nos quedaremos tranquilos.

Las declaraciones del defensor de River ante la prensa internacional fueron relevantes: "Los hechos de violencia producidos en Argentina y que desencadenaron en el cambio de sede: "Lo que pasó lo vio todo el mundo y es algo que no pertenece al fútbol".





"Lógicamente acá hay más paz y tranquilidad y tenemos que focalizarnos en lo que tenemos que hacer. Lo que pasó lo vio todo el mundo y es algo que no pertenece al fútbol. No es por defender a nadie, pero se le cae siempre a los barras. Hay que prestarles una atención especial porque tenemos que comportarnos como humanos. Es un partido de fútbol, nada más.





Al ampliar sobre la cuestión, Pinola intentó sacar el foco de los violentos y explicar que no todos los fanáticos argentinos son iguales: "Obviamente que, después de lo que sucedió, la gente está asustada por lo que vio en la tele. Pero hay gente decente, que no tiene maldad y vive esto como un deporte y no viene a generar desmanes ni problemas. Quiero creer y ruego que la gente que venga lo haga para alentar a su equipo y viva ésto como una fiesta", declaró.





En cuanto a las consecuencias que los hechos de violencia tuvieron en la imagen de Argentina al mundo, el futbolista fue tajante: "La imagen de Argentina está manchada hace mucho tiempo, no solamente por esto. Ahora se hizo mayor hincapié porque es una final de Libertadores entre dos clásicos rivales, pero limpiar esa imagen no la limpiamos con lo que pueda pasar el fin de semana".





De eso se trata, limpiar esa imagen de la Argentina es un trabajo que merece la responsabilidad de todos los actores y especialmente de la dirigencia, Javier Pinola tiene muy claro que mañana lunes, todo seguirá igual