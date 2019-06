Sergio Massa encabeza la lista de candidatos a diputados nacionales

Eduardo "Wado" De Pedro llamó al intendente de José C. Paz enojado. Y Máximo Kirchner llamó al vicepresidente del PJ bonaerense, Gustavo Menéndez. Le reprochó al "Tano", que es intendente de Merlo, una foto con otros jefes comunales en el despacho de Ishii que amenazaban con armar una lista paralela en la Primera Sección. "Estamos haciendo un esfuerzo", les dijeron a los dos para que no agitaran enojos. Desde el Instituto Patria el hijo de la ex Presidente y el diputado y operador De Pedro, cerraban en diálogo con intendentes, con Alberto Fernández, con massistas y otros sectores los lugares en el principal distrito del país.