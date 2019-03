Se terminó la búsqueda del piloto de la nave de Emiliano Salas y un dato salió a la luz

Según su descripción, los buzos trabajaron en "todos los rincones" de la aeronave hundida y no pudieron hallar ninguna pista sobre Ibbotson y por ese finalizaron su tarea de manera definitiva. "En cuanto a la búsqueda activa, terminó hoy. Pero eso no significa que no haya una posibilidad de que el cuerpo de David todavía llegue a la orilla", agregó.









Mientras tanto, un informe publicado por la aportó un dato que podría resultar clave en la investigación.





Aún se desconocen las causas del accidente y uno de los misterios gira al rededor de David Ibbotson, quien sólo contaba con licencia para realizar vuelos privados. Según reveló la cadena británica, el hombre nacido el poblado de Crowle, Inglaterra, no sólo no contaba con licencia comercial, sino que había abandonado sus estudios antes de completar la etapa teórica.