Se quitó la vida Jorge Delhon, uno de los acusados de recibir sobornos por el FIFA-Gate

Jorge Delhon, uno de los funcionarios del programa Fútbol para Todos a quien Alejandro Burzaco acusó de recibir coimas, se suicidó en la noche de este martes.



Fuentes policiales informaron a Infobae que Delhon se arrojó a las vías del tren a la altura de las calles 29 de septiembre y Oncativo, en el partido bonaerense de Lanús.



En el segundo día de juicio por el FIFAGate, el ex CEO de Torneos reveló que pagó 4 millones de dólares en sobornos y apuntó contra dos ex funcionarios kirchneristas que manejaron el programa.



Uno de ellos es Delhon, abogado contratado por la Jefatura de Gabinete al menos desde 2012. En ese año, según reveló el sitio Eliminando Variables, embolsó un total de $176.400. El abogado se mantuvo dentro del FPT al menos hasta fines de 2015.



Delhon no venía del mundo del fútbol. En 2003, fue vicepresidente del Ente Regulador del Agua (ETOSS) y luego tuvo un paso por el Ministerio de Justicia, donde estuvo a cargo del Registro Nacional de Infractores a la Ley del Deporte. Luego recaló en el FPT por su amistad con Paladino.



Su presencia siempre generó sospechas porque mantenía un vínculo personal con el dueño de la financiera Alhec, Carlos Rivera, donde los clubes debían cambiar los cheques que les daba la AFA a cambio de altísimas comisiones.



Delhon, según publicó el diario Clarín en 2015, viajó junto a su familia a Europa a ver la final de la Champions en 2011 por invitación de Rivera.