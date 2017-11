Se pone en marcha el operativo final y buscan en un radio de 74 kilómetros

Hacia las 14.15 y en presencia de decenas de pobladores de Comodoro Rivadavia que se acercaron hasta el puerto a apoyar la búsqueda del submarino ARA San Juan, el buque noruego Sophie Siem partió hacia el área en la que se centra el operativo, donde se estima que llegará mañana al mediodía. Lleva un mini-submarino de rescate aportado por la Marina estadounidense que llega a 600 metros de profundidad, puede trasladar hasta 16 personas, lleva ropa seca y 44 salvavidas: uno por tripulante que subió al submarino que inició su último viaje el 31 de octubre en Ushuaia, y que se comunicó con la base de operaciones por última vez hace 11 días.





El buque, en el que viajan expertos de la Marina norteamericana y submarinistas argentinos, tardará unas 24 horas en llegar al centro de búsqueda, que tiene un radio de 74 kilómetros y en el que la profundidad del mar oscila entre los 200 y los 1.000 metros.





Ese epicentro se calculó contemplando la última velocidad informada por el ARA San Juan el miércoles 15 a las 7.30, y con la confirmación de que tres horas después, en la ruta que el submarino debía seguir hacia Mar del Plata, se produjo una explosión. Hubo que trabajar cuatro días para que la popa del Sophie Siem pudiera albergar el mini-submarino: subirlo demoró 12 minutos, y pudo hacerse una vez que amainaron las ráfagas de viento de hasta 90 kilómetros por hora.





En el área de búsqueda trabajan, que a través de radares, sonares y sondas multihaz, rastrean el fondo marítimo y la superficie. Sobre la posibilidad de encontrar el ARA San Juan en flotación, el vocero de la Armada, Enrique Balbi, sostuvo ayer: "Es muy baja la probabilidad, aunque existe la posibilidad".





A esa dotación de búsqueda y rescate se le sumará también un vehículo sumergible ruso que partirá hacia el área de operaciones apenas las condiciones meteorológicas permitan el amarre de una corbeta argentina en Comodoro Rivadavia, que luego lo trasladará mar adentro. "Recién en tres días", informó la Armada, llegará a esa misma zona el vehículo sumergible teledirigido Panther Plus, también de origen ruso: es más voluminoso, puede sumergirse hasta los 1.000 metros de profundidad y llegó a Comodoro Rivadavia en el avión Antonov, uno de los más grandes del mundo. El Panther Plus puede descubrir, a través de cámaras blanco y negro y a color, objetos sumergidos de hasta 300 metros: el ARA San Juan mide 66. La fuerte intensidad de los vientos se extenderá hasta mañana y puede demorar las distintas fases del operativo de búsqueda.





"El Presidente, el ministro de Defensa y el jefe de la Armada ordenaron que sigamos abocados a la búsqueda, y no se habla de ningún tiempo definido, ya que aún no encontramos el submarino", afirmó Balbi en su último parte oficial del día. Enseguida agregó: "No puedo transmitir una opinión de un dicho. La Armada y el Ministerio de Defensa vienen comunicando que hasta que no haya indicios o certezas de la situación del ARA San Juan no podemos afirmar algo contundente. Si bien van once días de búsqueda, eso no quita que los tripulantes no puedan estar en una situación de supervivencia extrema". Fue en referencia a los dichos de la diputada de Cambiemos Elisa Carrió, que ayer sostuvo en el ciclo televisivo "La noche de Mirtha": "Hay algo que ni el ministro ni el Presidente pueden decir, que es que el acontecimiento es irreversible porque todavía no se llegó a encontrar. Están todos seguramente fallecidos".