Se olvidó de su hijo de 3 años en un colectivo y el chofer lo rescató

Una mujer se olvidó a su hijo en un colectivo (se distrajo hablando por teléfono) y el chofer lo rescató. La llamativa historia ocurrió este fin de semana, cuando Federico Muñoz fue el héroe que ayudó a este niño de 3 años.









Muñoz dialogó con el periodista de Radio Nihuil, Pablo Gamba y señaló que "Esto me pasó hace tres días, iba manejando, miré por el espejo retrovisor y había un niño acostadito en el asiento de a dos, pero había personas al lado de él, entonces pensé que él venía con alguna de ellas".













"Resulta que en la parada de la calle José Vicente Zapata se bajaron varios de los pasajeros, así que me di vuelta, les pregunté a las 8 o 9 personas de quién era el nene y me contestaron que no era de nadie", admitió.













"Inmediatamente me tiré a la orilla con el micro, llamé a la empresa, avisé que había un niño de 3 años que estaba durmiendo en el asiento, y que estaba solo. Me dijeron que justo cuando llamé había terminado de hablar con ellos la madre del chico que se había bajado hablando con una amiga y que se había olvidado al nene en el colectivo", dijo el chofer.









"Tuve que llamar a la policía y cuando legaron me felicitaron por lo rápido que había actuado", expresó.





Por último, afirmó: "Una de las señoras que estaba en el micro me sacó la foto y me dijo que había reaccionado muy rápido y muy bien, así que lo quería agradecer a través de Facebook". (Fuente: Diario Uno).