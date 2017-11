Se liberó por completo la importación de productos electrónicos

El Gobierno liberó este jueves por completo la importación de productos electrónicos para empresas distribuidoras y comercializadoras, con lo que busca una mayor competencia para que bajen los precios.



Así lo resolvió el secretario de Comercio, Miguel Braun, a través de la Resolución 898-E/2017 publicada este jueves en el Boletín Oficial.



De esta manera, la importación de diversos artículos electrónicos dejó de estar sujeta al sistema de "licencias no automáticas" y pasó a operar bajo "licencias automáticas".



La medida avanza en la "normalización" del comercio exterior de una serie de productos como celulares, aires acondicionados, microondas, monitores, televisores, reproductores de DVD, aparatos de audio, autoradios, decodificadores, lectores de CD y altoparlantes.



En el Gobierno aseguran que no se trata de una reducción de aranceles, sino de normalización del comercio en línea con el acuerdo firmado hace dos semanas con el sector local de la electrónica y el gobierno de Tierra del Fuego.



La idea oficial señala que esta medida fomentará la competitividad del sector y promoverá una reducción de los precios de la tecnología para los consumidores, muchos de los cuales ahora optan por comprar en Chile o Miami.



La administración de Mauricio Macri, el Gobierno fueguino, la Asociación de Fábricas Argentinas Terminales de Electrónica (Afarte) y la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) firmaron un acuerdo para mejorar la productividad y reducir los precios en favor de los consumidores que acceden a la tecnología.



El acuerdo incluyó la reducción gradual de impuestos internos que fue anunciada el miércoles, un acuerdo salarial, la reducción de una tasa provincial y de los costos portuarios, entre otros aspectos.



El Gobierno había oficializado el miércoles con un decreto la baja gradual del impuesto interno para productos electrónicos que no son fabricados en Tierra del Fuego, y llevó a cero el tributo para los producidos en esa provincia.