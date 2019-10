Se filmaron perreando en la UNCuyo y desataron un escándalo

Un grupo de bailarinas de la escuela Botty Fre$h protagonizaron un video "perreando" en las escaleras de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de Cuyo y desataron una verdadera polémica.





Las chicas practican "twerking", una modalidad de baile que consiste básicamente en bailar provocativamente, con movimientos pélvicos sensuales, semejante al perreo del reguetón.







El video se verá completamente el sábado pero algunas imágenes ya fueron compartidas en las redes sociales. Tanto por el escenario elegido como por el baile en sí mismo, las chicas fueron duramente criticadas.







Micaela Batiz, profesora y dueña de la academia, se descargó en Facebook: "No estoy en el video y no somos estudiantes de la UNCuyo. No le estamos haciendo daño a nadie, somos un grupo de chicas que bailamos twerking (perreo) que como todo estilo de baile es arte y lleva su dedicación y práctica".







El video fue grabado el martes y, según explicó Micaela, "nadie les dijo nada". "No quisimos faltarle el respeto a nadie. Se viralizó y empezaron a criticarnos. Lo compartían preguntándonos cómo íbamos a hacer eso en la universidad", explicó a Infobae.







El twerking consiste en poner las manos en las caderas, tener las rodillas flexionadas, y realizar movimientos de cadera hacia dentro y hacia fuera de manera continua y repetitiva al ritmo de la música.







Esos movimientos son los que muchos consideraron "irrespetuosos" o "desubicados" y fue por eso que la joven decidió eliminar el video de sus redes sociales.







También hubo algunas críticas subidas de tono y hasta llegaron a decirles "gordas asquerosas, repugnantes y calentonas".







Después de las reacciones que recibieron, las chicas de la academia decidieron subir a sus redes personales videos twerkeando, en modo de defensa.