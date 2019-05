Se desploma el valor de la soja por la tensión entre EE.UU y China

La guerra de aranceles entre los Estados Unidos y China, que lleva más de un año y entre otros productos le pegó a la soja con una fuerte baja de precios, Argentina tendría este año una merma de ingresos en este grano de entre US$1000 y hasta 3000 millones de dólares.





Hoy, luego de que China respondiera a los últimos aranceles de Estados Unidos -la semana pasada los subió de 10 a 25% para bienes por US$ 200.000 millones- aumentando sus tasas entre el 5 y el 25% para más de 5.000 productos, la soja en la Bolsa de Chicago cayó retrocediendo al precio más bajo en casi 11 años. Allí la posición mayo cerró a US$ 290,64 por tonelada, una merma de 2,20 dólares por tonelada y el menor registro desde el 5 diciembre de 2008, cuando cotizó a US$ 287,89.