Se conoció el fallo que condenó al endoscopista por el caso Pérez Volpin

Una semana después del veredicto que condenó a tres años de prisión en suspenso al endoscopista Diego Bialolenkier y que absolvió a la anestesista Nélida Puente por la muerte de Débora Pérez Volpin, se conocen los fundamentos del juez Javier Anzoategui.









Para el titular del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 8 de Capital Federal durante el debate quedó acreditado que el endoscopista provocó una perforación transmural de 3 mm. de diámetro en la cara anterior del esófago cervical de la periodista apenas inició la operación. Las lesiones provocadas afectaron el 80 por ciento del órgano y sobrevino el posterior paro cardiorrespiratorio que no pudieron detener a tiempo porque el profesional a cargo de la cirugía no lo notó o no lo mencionó.









En ese sentido, Anzoategui concluyó que "esta actuación imprudente y negligente del endoscopista Diego Ariel Bialolenkier fue la causa de la muerte de Débora Denise Pérez Volpin". Además de la pena de prisión, lo inhabilitó para ejercer su profesión por siete años y seis meses.





En la sentencia puntualizó que "el acusado es un experimentado endoscopista que aludió en su indagatoria haber realizado cerca de cuatro mil estudios de ese tipo". Ese aspecto verifica la imprudencia del Bialolenkier que "ingresó con el endoscopio al aparato digestivo de la víctima y, pese a la resistencia que en el primer tramo del estudio le ofrecía aplicó una fuerza excesiva para seguir avanzando, seguramente confiado en su pericia y en la baja probabilidad de daños en esta clase de prácticas. Ejerció presión, al punto que provocó la perforación. Y en una muestra de que su apuro y su insistencia persistían, provocó otras cuatro lesiones contusas en el esófago, por debajo de la primera".









Luego, habló de su actitud negligente: "Él debía controlar a través del monitor qué era lo que ocurría con el estudio. Pero es evidente que no lo hizo, pues de otro modo no podría haberle pasado desapercibida la perforación y las lesiones que había provocado en el esófago. Esta grave falta de atención de Bialolenkier fue la que terminó de sellar el destino de Débora Pérez Volpin".





En cambio y pese a las acusaciones de la querella y la fiscalía, el magistrado determinó que Puente no tuvo intervención en el resultado fatal del estudio médico. Incluso resalta en el documento que fue la anestesista la que advirtió la anomalía en el estómago de legisladora, la desaturación y que le pidió a su colega que detuviera la operación.





A su favor, remarcó que "la paciente siempre estuvo conectada al oxímetro de pulso, que, al decir de los expertos es un instrumento que registra no sólo la oxigenación en sangre, sino también la frecuencia cardíaca", un aspecto de control y monitoreo propio de la especialidad. También que fue Puente quien inició tareas para asegurar la vía área, al constatar que no respiraba.