Se cayeron las compras con tarjetas de crédito en Chile

Durante años, muchos, eran los mendocinos los que aprovechaban un fin de semana largo para viajar a Chile a pasear y, además, para comprar. Ropa, neumáticos, tecnología y accesorios volvían en las valijas, a un precio mucho menor del que se pagaba en nuestro país, y hasta con la posibilidad de abonarlo con tarjeta de crédito al mes de haber regresado. Otros elegían el débito, también favorable por el cambio monetario.





Sin embargo, esta tendencia se ha visto disminuida en los últimos meses agudizada por la crisis financiera por la que atraviesa Argentina, fundamentalmente por el aumento del dólar.





La disminución de las ventas comenzó a notarse ya durante el año pasado, acrecentándose en el 2018 con dos trimestres en baja y alcanzando el 52,4%.





Pero esta merma de compras en el vecino país tampoco han representado un incremento en nuestra provincia. "A partir de esas informaciones estamos empezando a medir este fenómeno. Por ahora lo que tenemos oficial es el reporte de la Dirección General de Aduanas, que indica que hay un 27% menos de mendocinos que pagan los impuestos al cruzar la frontera", manifestó Daniel Di Martino, gerente general del titular del Instituto de Desarrollo Comercial (IDC).







Esto se refiere a los impuestos que se deben pagar cuando se excede el límite que tiene cada persona para ingresar mercadería del exterior.





Di Martino tampoco considera que lo que no se gasta en el país trasandino se haga acá. "Tenemos que medir y ver si esa gente que ya no compra en Chile lo hace en Mendoza, aunque nosotros creemos que no es así, por lo menos según lo que nos dicen los comerciantes", explicó el directivo.





"Tiene que haber habido un aumento del comercio electrónico (compras por internet) o gente que directamente no consume, aunque eso lo sabremos ya con los resultados de la medición que vamos a hacer", agregó.





Según un informe del Departamento de Estudios de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Chile (CNC), la compra de extranjeros, mayoritariamente argentinos, con tarjetas de crédito y débito cayeron 20% en el segundo semestre de este año. Estas cifras fueron brindadas por Transbank, una empresa chilena encargada de la administración de las tarjetas de crédito y débito bancarias de ese país.El aumento del dólar es la principal causa que lleva a que los argentinos no piensen en comprar en el exterior, sumado a la devaluación de nuestra moneda con respecto a la de Chile. Hoy 1 peso argentino equivale a 23 pesos chilenos.