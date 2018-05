Se aguarda la sentencia contra el cura Ilarraz, acusado de abusar de siete menores

"Yo no tengo Facebook y nunca quise agarrar un celular por miedo a qué me podían decir o quién lo iba a decir. Cada vez que veía autos parecidos a los de Ilarraz me escondía y se me aceleraba el corazón", remarcó Romero, cuyo testimonio dio lugar a un nuevo juicio que el cura deberá enfrentar en los próximos meses.