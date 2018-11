Se activaron las ventas con tarjeta, pero se cayeron los pagos en cuotas

En un contexto de altas tasas de interés y aceleración de la inflación, los planes de pago en cuotas se derrumbaron en el segundo semestre, después de tener un crecimiento sostenido en la primera parte del año. El uso de tarjetas de débito, por otro lado, creció cinco veces más que el de las de crédito, producto de la nueva disposición de la AFIP, que obliga a todos los comercios a ofrecer un medio de pago electrónico, y de la mayor inclusión financiera.









A pesar de la incertidumbre que generó la alta volatilidad del tipo de cambio, el uso de tarjetas como medio de pago se incrementó en el año. Según números del sector, a los que accedió LA NACION, en octubre, el uso de pagos con débito aumentó 16%, mientras que con tarjeta de crédito creció 7%. En septiembre la cantidad de transacciones subió 16% y 6% -para débito y crédito-, mientras que en agosto y julio fue 19% y 18% con débito, respectivamente, y 15% y 11% con crédito. "La cantidad de compras que hacen los clientes con tarjetas se incrementó con respecto al año pasado. En el acumulado hasta noviembre, la tarjeta de débito creció cinco veces más que la de crédito, ayudada con la medida que tomó la AFIP", indicó Mariano Mancurti, gerente de Tarjetas de HSBC.

















"En lo que va del año, el consumo de nuestra cartera crece 5 puntos en términos reales sobre el mismo período del año anterior", destaca Diego Furno,gerente de medios de pagos y fidelización del Banco Galicia. "En estos momentos, los clientes empiezan a priorizar compras de contado con crédito y débito cuando reciben de parte del comercio una buena oferta, antes de financiar", agrega.





Milagros Medrano, gerente de Relaciones Institucionales del Banco Macro, explicó que la entidad está promoviendo un mayor consumo con tarjetas de débito, ofreciendo a sus clientes participar en un sorteo cuando pagan con el plástico. "Creemos que el uso de la tarjeta de débito brinda mayor seguridad. No obstante, notamos que la crisis ha impactado en los consumos de la gente y la mayor variación se percibe en los consumos en el exterior. Los que viajan gastan menos con tarjeta de crédito", señaló.

















El aumento de más del 100% del tipo de cambio impactó de lleno en los consumos en moneda extranjera. En el Banco Ciudad indiciaron que en septiembre la cartera de consumos en dólares registró una caída interanual del 58%. "Los gastos en el exterior naturalmente están sufriendo una contracción desde el año pasado (sin tener en cuenta los picos de estacionalidad de vacaciones), cuando se observa una clara tendencia a la baja conforme a cómo fue aumentando el tipo de cambio. Sin embargo, la proporción de consumos internacionales sobre el total de la cartera de tarjetas de crédito, que es del 9%, se mantuvo estable en todo este período", dijeron. También aclararon que en el país, la cantidad de operaciones con tarjetas en el mismo período aumentó un 18%.













El incremento de operaciones realizadas con tarjetas no se tradujo necesariamente en un mayor volumen de compras, que se mantuvo estable o en baja, consistente con una contracción del consumo. "Para un mes como octubre, que es el segundo más fuerte de consumo luego de diciembre (por el Día de la Madre), la foto es negativa claramente para los consumos con tarjetas de crédito", indicaron en off en otro banco, y agregaron que los consumos en el exterior bajaron entre un 25% y un 30%.













En ciertos casos, la morosidad en el pago de las tarjetas también aumentó, según admitió por lo menos un banco, ya que algunas personas prefieren refugiarse en la tarjeta de crédito cuando les cuesta llegar a fin de mes. El mayor costo de financiamiento, que conlleva una política monetaria con tasas de interés altas, impactó en los consumos en cuotas. En particular, en el rubro de electrodomésticos, los pagos en cuotas cayeron un 31% en octubre.













"El consumo en cuotas se desplomó en los últimos dos o tres meses. La reducción de gente que compraba con planes de cuotas se vio más fuerte en septiembre en el rubro turismo. En octubre se recuperó principalmente por el Cyber Monday", dijo Mancurti, que explicó las cuatros modalidades que existen para comprar con cuotas: "El pago tradicional, que cobra una tasa de interés a medida que se elige diluir el gasto en más meses; las promociones puntuales de algunas marcas; los acuerdos comerciales que tienen los bancos con las tiendas, y el programa Ahora 12".













Ahora 12, que permite pagar en cuotas fijas una compra, cayó un 30% en cantidad de transacciones en octubre, mientras que cuando se analiza el volumen comercializado subió apenas un 13%, muy por debajo de la inflación.













Asimismo, el Banco Ciudad señaló que de septiembre a la fecha el costo financiero total (con IVA) por el uso de la tarjeta de crédito se incrementó en 23 puntos porcentuales. "Actualmente la tasa nominal anual (TNA) es de 48,50%", indicaron.













Crecimiento histórico en plazos fijos

Los plazos fijos tuvieron un fuerte repunte en octubre y cerraron el mes con una suba del 16% frente a septiembre, equivalente a $129.300 millones, impulsados por el desarme de las posiciones en Lebac de los inversores institucionales, según destacó un informe de First Capital Group, que juzgó como un "récord" esa expansión. "De esta manera, continuó el traslado de las altas tasas de las Leliq del Banco Central a las principales tasas pasivas de referencia, a través de la competencia entre los bancos, quitándole presión al mercado de cambios", afirmó Cristian Traut, analista de First Capital Group. La tasa Badlar aumentó 820 puntos básicos y la tasa para depósitos minoristas a plazo anotó una suba de 627 puntos básicos. En First Capital además destacaron que los depósitos a plazo fijo en dólares en el segmento minorista se mantuvieron en los mismos niveles del mes anterior, igual que las cajas de ahorro en dólares, mientras que los depósitos mayoristas en moneda extranjera se volcaron a pesos, con una baja del 5%, hasta tocar los US$1400 millones. (Fuente: La Nación).