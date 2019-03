Santiago Lara, el décimo hijo de Diego Maradona, rompió el silencio

Cuando hace pocas semanas Gianinna Maradona (29) se enteró de la existencia de sus nuevos hermanos en Cuba, esbozó, irónica: "Faltan tres para el equipo de once". Pero ahora falta sólo uno.





Es que tras la confirmación del cuarto hijo de Diego Maradona (58) en Cuba, reapareció el nombre de Santiago Lara, quien sería el décimo hijo del Diez.





La primera vez que se escuchó de Santiago en el mundo mediático fue a fines de 2014, cuando se hablaba de un supuesto "sexto hijo", ya que en aquel momento sólo se conocía a Diego Jr., Jana, Dieguito Fernando, Dalma y Gianinna.





El joven, que ahora tiene 18 años y es oriundo de La Plata, asegura que es hijo del astro a pesar de no tener la prueba de ADN que lo avale. "Para mí , mi papá siempre va a ser Marcelo Lara, pero por lo que tengo entendido y por lo que me explicaron, supuestamente mi papá es Diego Maradona", había dicho en una entrevista de TV.





Ahora dialogó con Tomás Dente, quien mostró el audio en Nosotros a la mañana (El Trece, a las 9). En el mensaje de voz, el joven mostró gratitud y felicidad por los avances que se están logrando en el ámbito judicial.





"La verdad es que estamos muy conmovidos. Como pudiste ver, en internet salió esto y me puso feliz que por lo menos el abogado (Matías) Morla haya aceptado, por así decirlo, que estoy, ¿entendés?", dijo en un audio que se mostró en el programa de Fabián Doman.





"Como siempre voy a esperar al margen legal y nada... Estaré en contacto mediante lo que me digan mis abogados", continuó Lara. Y cerró: "Estoy muy movilizado y la verdad se me hace imposible no estar pensando en esto, pero bueno, espero que las cosas sucedan como tienen que suceder".





La mamá de Santiago, Natalia Garat, había iniciado la demanda por filiación, pero la causa se diluyó con su fallecimiento en 2005, de cáncer. Ahora, con su mayoría de edad, Lara volvió para reclamar lo que es suyo, tras el aliento que le dieron las palabras del abogado de Maradona.





Fabián Musto, el letrado que representa al joven, también dio su visión sobre el tema: "Estamos con Santiago cerrando la negociación como para iniciar ya desde un plano legal un reclamo respecto a su filiación. Por ahora no puedo adelantar nada, por respeto a Santiago, a Maradona y al doctor Morla. Pero están dadas las condiciones para seguir adelante con esto", explicó.





El actor clave en la reaparición del nombre de Lara fue Morla. Es que en una entrevista con la revista Pronto, el abogado reveló que no descartaba la posibilidad de un décimo hijo.





"Luis (Ventura) tiene información y yo le creo, aunque todavía no hay avances del tema. Él dice que Claudia Villafañe le confesó esto y, además, le dijo que sabía de los chicos de Cuba", afirmó .





Por otro lado, una fuerte cercana al abogado informó que el Diezestaría dispuesto a reconocerlo, de comprobarse efectivamente la paternidad, bajo el mismo procedimiento que se tomó con los chicos de Cuba.





De esta forma, en los escasos meses que transcurrieron de 2019, se agregarían cinco hermanitos más al clan Maradona: Javielito, Lu, Johanna y Harold, oriundos de Cuba, y el platense Santiago Lara.