Sandleris: "Las medidas crean un paraguas cambiario para transitar la incertidumbre"

Sin embargo, el funcionario destacó también que hoy fue un día "atípico" por el feriado en EEUU y por ser el primer día de las medidas anunciadas de control cambiario anunciadas ayer, algo que "generó engorro". "El principio rector de las medidas es no afectar a la gente sino a la especulación", dijo





"Hoy vimos una fuerte apreciación del peso en el mercado y pasó en todos los segmentos, tanto el principal, el spot, como el de futuros", destacó Sandleris. Hoy el dólar oficial del Banco Nación bajó 6 pesos y cerró en $57, mientras que las negociaciones a futuro tuvieron caídas de hasta 15%. Sandleris espera que esa tendencia no cambie sustancialmente en los próximos días.





Primero, el presidente del Central dio un breve discurso en el que repasó el objetivo de las medidas: preservar la estabilidad y quitarle volatilidad a los mercados. "Eso es más recesión y más pobreza y esa es la preocupación de este Gobierno y de este Banco Central", aseguró.





También aclaró que las medidas anunciadas son "complementarias" en un contexto de incertidumbre y que "no reemplazan la estricta estrategia de política monetaria" que lleva adelante la entidad.





También explicó que no se cumplió la meta monetaria de agosto. "Los bancos mantuvieron niveles de liquidez muy altos. Dado el contexto, dejamos que eso suceda aunque eso significó estar apenas por sobre la meta. Esos pesos que no se renovaron en el subasta de Leliq se mantuvieron en las cuentas de los bancos en el Central", dijo y adelantó que ya están negociando con el FMI para redefinir las metas monetarias del tercer trimestre, aunque no dio más detalles al respecto.





Destacó que "el paraguas cambiario que pusimos hace que el Central tenga que disponer menos reservas en el volatilidad", insistió con que "el número de reservas es elevado" y definió al mercado de dólar libre como "chico".









El discurso de Sandleris





Antes de contestar preguntas el funcionario dio un breve discurso en el que repasó las medidas que se anunciaron ayer. Cuatro frases destacadas:





– "Estas medidas tienen como objetivo proteger la estabilidad cambiaria y a los ahorristas (...) y crean un paraguas cambiario para que la economía pueda transitar de la mejor manera posible la incertidumbre asociada al proceso electoral".





– "No es normal que una elección presidencial genere el nivel de incertidumbre y volatilidad que hemos visto estas dos semanas".





– "Quiero dejar en claro qué cosas no están afectadas por las mismas: Se mantiene la plena libertad para extraer pesos y dólares de las cuentas bancarias para todos, sean personas físicas o jurídicas; no se afecta el funcionamiento del comercio exterior ni el pago de viajes; las personas físicas, podrán comprar libremente hasta USD 10.000 por mes por persona. Cualquier monto mayor requerirá conformidad previa del BCRA. Esta medida afecta sólo al 2% de las personas que compran dólares".





– "En cuanto a las personas jurídicas, se introducen dos cambios importantes. El primero es que los exportadores deberán liquidar las divisas fruto de sus exportaciones en el mercado local dentro de un máximo de 5 días hábiles después del cobro o 180 días corridos después del permiso de embarque (en el caso de commodities 15 días corridos). El segundo cambio es que las empresas no podrán comprar dólares para atesorar. Reitero, porque me parece importante, no hay ninguna restricción para el pago de importaciones o deudas registradas a su vencimiento".

(Fuente: Infobae)