Salieron a la luz nuevos audios de Cristina Kirchner: "Que se suturen el orto"

CFK: Pero además yo creo que hay que armar algo más joven... Un sub 40...

OP: Sí. Sí. Yo coincido totalmente. Tienen que aparecer caras nuevas.

CFK: Sí. Sí. Absolutamente.

OP: Sí, en eso yo estoy convencido. Yo creo que tenemos que trabajar para los que vienen, no para volver nosotros.

CFK: Claro. Yo estoy convencida. Absolutamente.

OP: Eso es lo que tenemos que hacer nosotros.

CFK: Dale, dale... ¿Pero vos decís que lo del partido, los dejemos a estos pelotudos hablando solos ahí en el partido?

OP: Y yo creo que nosotros qué vamos a ir ¿a pelearnos con ellos?

CFK: Nooo, no, no.... En absoluto. No. En absoluto. En absoluto.

OP: No nos peleemos por el partido... Que hagan lo que quieran...

CFK: No, que se suturen el orto... Aparte a mí nunca me importó el partido. Acá nunca le dimos bola tampoco.

OP: No, no..

CFK: Nunca. Bueno, Oscar...

OP: Nos hablamos en la semana. Chau, Chau.





