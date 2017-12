Rossi: "No hay Estado de Derecho pleno en la Argentina"

"No hay Estado de Derecho pleno en la Argentina. Vivimos en un estado de excepción. Todo dirigente político opositor tiene que pensar que en cualquier momento puede perder su libertad", sostuvo.





En una entrevista con NA, el diputado santafesino cargó contra el juez Claudio Bonadio, a quien definió como un "ariete" de la estrategia "persecución política" contra opositores, pero al igual que lo hiciera Cristina Kirchner colocó al presidente Mauricio Macri a la "cabeza" de esa embestida.





A continuación, los principales pasajes de la entrevista:



- NA: ¿Cómo evalúa el fallo de Bonadio?

- AG: Estamos en medio de una persecución política en cabeza de Macri y que cuenta con el Poder Judicial como estilete más incisivo. Bonadio es uno de los arietes más importantes. No hay Estado de Derecho pleno en la Argentina. Vivimos un estado de excepción. Cualquier dirigente político opositor tiene que pensar que en cualquier momento puede perder su libertad. La "teoría Irurzun" (por la jurisprudencia que marcó un fallo redactado por el camarista Javier Irurzun) hace que en cualquier momento te inventen una causa, te procese alguien y después te dictaminen la prisión preventiva. Esa teoría es un abuso del estatuto de prisión preventiva. Tenemos dirigentes políticos presos sin condena. Es un escándalo.





- ¿Hasta dónde puede ramificarse esa avanzada judicial?

- Hoy mayoritariamente se expresa al interior de nuestro espacio político, pero el día de mañana le puede pasar a cualquiera. Ya están persiguiendo a periodistas, a dirigentes sociales y políticos. A cualquiera que se le oponga en algún momento al Presidente se le iniciarán todos los métodos para tratar de descalificarlo y sacarlo del escenario. Macri no puede convivir con una oposición que sea crítica. Él cree que todos los opositores tienen que ser iguales a él.





- ¿Qué puede pasar en el Senado con el pedido de desafuero de Cristina?

- El Senado siempre ha considerado que los fueros eran válidos hasta el momento en que exista una condena definitiva. Acá no hay condena. Espero que esa sea la actitud.





- ¿Cuál va a ser la impronta del bloque en los próximos dos años?

- Hay un 60 por ciento de argentinos que votaron opciones distintas a Cambiemos y eso tiene que tener una representatividad institucional. ¿De qué manera? Con responsabilidad institucional y siendo severos ideológicamente porque tenemos diferentes miradas y de comprensión en cuanto a la sociedad y la economía respecto de lo que expresa Cambiemos.



- Para un sector del peronismo, una oposición responsable significa colaborar para garantizar gobernabilidad...

- No compartimos porque eso es hacer seguidismo. Ahí se confunde el rol de la oposición. Y deja vacío a un sector de la población que exige representación política. Por ejemplo, el Gobierno decide resolver su problema fiscal podándole a los jubilados y pensionados. Nosotros le decimos al Gobierno que no estamos de acuerdo y que busque resolverlo de otra manera, no que no lo resuelva. Eso es hacer oposición responsable.



- ¿Cómo harán para frenar iniciativas cuando al oficialismo le faltan tan pocos votos para lograr la mayoría simple?

- Nosotros vamos a trabajar con todos los bloques opositores sin preconceptos. La idea es tratar de articular. De hecho, ya empecé a hablar con muchos y voy a hablar con el resto de los bloques opositores. Tengo expectativas porque mi experiencia acá me indica que no todo empieza o termina en ganar o perder una votación. Si logramos ir construyendo un polo opositor dentro del Congreso estaremos honrando a aquellos argentinos que han depositado su confianza en nosotros.



- ¿Cómo visualiza la interna del peronismo hacia el 2019?

- Nosotros tenemos voluntad política para ganarle a Macri en 2019. No creemos lo que algunos piensan de que el resultado del 2019 ya está puesto (a favor de Cambiemos). El oficialismo va a intentar la reeleección de Macri pero la oposición puede intentar una alternativa. ¿Con quién construimos esta unidad opositora? Con todos aquellos que quieran ser opositores. Lo que no podemos es construir la unidad opositora con quienes se sienten más cómodos con el oficialismo que con la oposición.

Pueden existir otras miradas dentro de la oposición y estamos dispuestos a compatibilizarlas y buscar puntos de acuerdo.



- ¿Pero cuál es el perfil que debería tener esa alternativa opositora?

- Así como el oficialismo salió fortalecido de la elección pasada, las opciones opositoras que fueron más visiblemente críticas con el Gobierno nacional tuvieron mejores performances electorales que aquellos espacios que transitaban con conductas duales o que aparecían como más conciliadoras con el Gobierno.



- ¿Es viable que puedan sumarse sectores que despotricaron contra Cristina y que siguen renegando de ella?

- Sin duda que para nosotros Cristina es un actor insustituible y su figura es indispensable a la hora de imaginar la reconstrucción del movimiento nacional y popular. Otros no tendrán la misma mirada de intensidad respecto del liderazgo de Cristina. El principal punto que nos tenemos que poner de acuerdo es si queremos construir una alternativa. La división es funcional a Macri. Hay una espacio amplio de la oposición, el más importante, sobre el cual Cristina tiene un liderazgo nato.



- ¿Y qué piensa cuando dirigentes del peronismo dicen que su límite es Cristina?

- El límite para construir la oposición es Macri, no Cristina. No existe ningún manual de la política del mundo que diga que para construir la oposición se pueda prescindir de la dirigente opositora más importante, la que tiene mayor cantidad de votos y la que además fue ocho años Presidenta de la Nación. Cuando me dicen que quieren construir la oposición sin Cristina siento que le quieren hacer el juego a Macri, porque están prescindiendo de construir una oposición con clara posibilidad de ganar. Con esto no estoy diciendo que Cristina tenga que ser candidata a Presidenta. Ni sé si quiere serlo. Sí sé que la reconstrucción es con Cristina, sin ninguna duda.

