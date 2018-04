Rossi consideró que Macri "extorsiona" a los trabajadores

El jefe de la bancada de diputados del FpV-PJ, Agustín Rossi, consideró que el presidente Mauricio Macri "extorsiona" a los trabajadores adjudicándoles responsabilidades por el aumento de tarifas.



"Extorsiona y amenaza a los argentinos, busca hacerlos creer a cada trabajador que la responsabilidad de los altos costos de las tarifas es culpa de ellos", manifestó Rossi tras el discurso grabado por el presidente desde Vaca Muerta.



"Con mentiras Cambiemos busca correr al Estado en la regulación de las tarifas mediante la quita de todo subsidio cargando así la pesada mochila a los usuarios", añadió Rossi al participar del debate público denominado "La Argentina pos Macri".



El presidente hizo el lunes desde Neuquén un llamado a intendentes y gobernadores para que eliminen los impuestos que cobran sobre los servicios públicos para aliviar la carga a los consumidores y pymes al tiempo que solicitó a los ciudadanos consumir menos energía.



"El cuadro tarifario que sostiene el gobierno nacional no tiene en cuenta la escala humana, hay desesperación en las familia, los comercios y las industrias porque no pueden pagar las boletas que les llegan", expresó Rossi.



"Desde la oposición tenemos que asumir una nueva responsabilidad, no alcanza con ser críticos sino que también debemos construir un nuevo sueño, una nueva esperanza, una nueva utopía para el pueblo".