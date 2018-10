Rompió su racha en baja: el dólar opera a $ 38,22

Se da en sintonía con el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC), donde la divsa avanza cuatro centavos a $ 37,29.



Ayer la divisa cerró casi estable luego de la intervención del Banco Central en el mercado de futuros, el dólar, pero subió en el mercado mayorista frente a un contexto externo más complejo por el impacto de la suba de tasas estadounidenses en el crecimiento mundial.



El billete minorista operó al alza durante casi toda la rueda, en torno a $ 38,40, pero la participación de la autoridad monetaria en futuros hacia el cierre, hizo revertir la tendencia alcista y terminó a $ 38,18, apenas un centavo abajo respecto al cierre del martes. La intervención en futuros fue desmentida por fuentes del Central, sin embargo fue confirmada a este medio por tres fuentes del mercado.



En el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC), la divisa ascendió 13 centavos a $ 37,25 luego de haber tocado máximos en $ 37,45 en el inicio de la jornada. "Ventas oficiales en los mercados de futuros acotaron la corrección y lograron que los precios del dólar cayeran de los máximos", remarcó un operador.



El dólar operó con tono alcista por coberturas de inversores privados frente a un comprometido contexto externo, en medio de presiones por alzas en los rendimientos de los bonos estadounidenses que localmente se reflejó en un aumento del riesgo país.



Así, en la plaza donde operan los grandes jugadores la moneda interrumpió una secuencia de tres bajas consecutivas y experimentó la primera recuperación de la semana.



Sin utilizar recursos líquidos, la autoridad monetaria moderó el movimiento alcista evitando que el nerviosismo internacional se contagie a pleno al mercado local y vuelva a poner en el foco de observación la evolución del dólar luego de un período de relativa estabilidad inaugurado con la puesta en práctica del corsé monetario, completó Quintana.



En la jornada el Banco Central colocó otros $ 107.774 millones (contra los $ 109.519 millones que vencían) en Leliq a siete días, y por segunda rueda consecutiva bajó - simbólicamente - la tasa promedio al 72,409% anual, y la máxima de corte al 73,988% anual. En la licitación del martes, la tasa promedio fue del 72,602% y la tope del 73,999%.



Para absorber más pesos del mercado, Hacienda colocó el miércoles Lecap por $ 26.956 millones al 59,3% anual y Letes por u$s 954 millones al 6% anual.



En la región, por su parte, el real operó con fuerte baja por el clima externo, pero sobre todo como reacción a declaraciones del candidato de extrema derecha Jair Bolsonaro, favorito para ganar la elección presidencial de Brasil, sobre su oposición a privatizar empresas estatales.



• Otros mercados



En el mercado de dinero entre bancos el "call money" se operó a un promedio del 68%. En la plaza de futuros del ROFEX, se negociaron u$s 589 millones, de los cuales más del 60% se pactó a octubre y noviembre a $ 38,45 y $ 40,40 con tasas del 55,99% y 60,52% TNA. Los precios retrocedieron alrededor de 5 centavos por la intervención del BCRA en los plazos más cortos.



A su vez, el blue cerró estable a $ 38, según el relevamiento de este medio en cuevas del microcentro porteño. En tanto, el "contado con liqui" subió 43 centavos a $ 37,51.



Por último, las reservas del Banco Central disminuyeron u$s 126 millones hasta los u$s 48.760 millones.

Un día después de la licitación de Letes y Lecap que llevó a cabo Hacienda para absorber pesos del mercado, el dólar sube cuatro centavos este jueves a $ 38,22 en bancos y agencias de la city porteña, y de esta manera corta una racha de cuatro ruedas en baja.