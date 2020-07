Rodríguez Saá dijo que el puntano con coronavirus habría estado en San Juan

El gobernador de San Luis, Alberto Rodríguez Saá, confirmó este sábado a la noche que se detectó un caso positivo de coronavirus en la localidad de Tilisarao, en un reporte brindado desde Terrazas del Portezuelo. Por esta situación, el Comité de Crisis anunció que toda la provincia vuelve a la Fase 1 de aislamiento social, preventivo y obligatorio. En principio, la medida fue dispuesta por siete días.

El paciente es un tambero que fue trasladado al Hospital “Madre Catalina Rodríguez” de la Villa de Merlo. El contagio es el primero confirmado en la provincia desde el 5 de abril.

La jefa de Gabinete, Natalia Zabala Chacur, informó que la provincia volvió a la Fase 1 a partir de este momento. Esto significa la etapa del aislamiento social, obligatorio y preventivo.

“Con dolor, pero con firmeza y mucho optimismo vamos a salir de la crisis. Volvemos a la Fase 1. A partir de ahora estamos en aislamiento social y obligatorio, y será por siete días si todo sale bien. ¿Serán siete días solamente?”, se preguntó el Gobernador con la intención de generar conciencia para que los puntanos tomen las medidas sanitarias correspondientes para atravesar la pandemia.

Zabala Chacur confirmó que regresa la restricción de circulación de todos los ciudadanos. “Solo se podrá ir a los comercios que venden comida, artículos de limpieza y farmacias, como al inicio de la cuarentena”, graficó.

Los puntanos podrán salir a la calle, con permiso, de 8 a 19, y regirá la circulación según la terminación del DNI: pares (lunes, miércoles, viernes y domingo) e impares (martes, jueves y sábado).

“El uso de tapabocas es obligatorio al igual que el distanciamiento. Los permisos para ingresar a la provincia se mantienen como hasta ahora”, dijo la funcionaria, cuyas medidas se pueden leer con mayor detalle en el sitio web del gobierno provincial.

El caso positivo es el de un hombre de unos 35 años que vive en Tilisarao, se dedica a la actividad tambera y a la fabricación y comercialización de quesos. Rodríguez Saá comentó que la familia de este señor tiene además campos que alquilan a los paperos de Córdoba.

La presidenta del Comité de Crisis de San Luis, María José Zanglá, informó que el resultado del PCR se conoció en horas del mediodía de este sábado, tras una muestra extraída el 1º de julio.

“Este estudio fue solicitado por el paciente para hacer un egreso de San Luis hacia otra provincia”, comentó Zanglá, y agregó que al tener conocimiento de esto el Comité de Crisis, a través de Vigilancia Epidemiológica, realizó la localización del paciente y su inmediato traslado al Hospital “Madre Catalina Rodríguez”, donde se detectó que es asintomático.

Zanglá indicó que en una primera instancia se trató de establecer la trazabilidad del paciente (los lugares donde estuvo) y los contactos estrechos con quienes estuvo. Ante esto, la titular del Comité dijo que “la información obtenida no es confiable”, por lo que no se pueden focalizar los lugares exactos y con las personas que estuvo en contacto este hombre.

Se ha puesto en aislamiento a las personas más cercanas de su entorno bajo un “control estricto sanitario”, dijo Zanglá.

Rodríguez Saá comentó que de la poca información que se ha podido recabar, el Comité de Crisis sabe que el paciente ha tenido contacto con gente de Traslasierra y que habría estado en San Juan. “Al no tener los registros de que haya salido de la provincia, lo habría hecho de forma irregular. Al no tener esta información, no podemos hacer la trazabilidad”, dijo el Gobernador, y agregó: “Nosotros necesitamos estos datos para ayudarlo y para que nos ayude a que la enfermedad no se difunda”.

El Gobernador señaló que dentro de la poca información que han obtenido, el comerciante de quesos ha estado en la capital puntana, en Villa Mercedes, Quines, en el Departamento San Martín, en Merlo, Papagayos, Cortaderas y La Toma.

“Necesitamos mucha precisión y mucha información, y al no tenerla se nos plantea una dificultad enorme ante este caso”, dijo el mandatario provincial, al indicar las nuevas medidas que rigen en la provincia.

(Fuente: El Diario de la República)