Roberto Lavagna: "Soy candidato a entrar en el balotaje"

"Soy candidato a presidente, porque Macri ya perdió y está en franca retirada", dijo el candidato a presidente y ex ministro de Economía en una entrevista que publica hoy el diario La Nación.



Descartó que pueda ser el ministro de Economía de Alberto Fernández, si llegara a la presidencia, y sostuvo que Consenso Federal "puede efectivamente ser una alternativa al Frente de Todos".



Asimiso, consideró que "todo el resto son tonterías o pequeñas chicanitas o maniobritas para conseguir algunos votos más confundiendo".



"Soy candidato a entrar en el balotaje en reemplazo de un gobierno que está en franca retirada", señaló Lavagna y auguró para las elecciones de octubre un voto que no se mueva "entre el bombo populista y la patria financiera", tal como sucedió en las Paso de agosto.



Lavagna también se refirió a la ley de emergencia alimentaria que votó la cámara de diputados la semana pasada al destacar que fue "por unanimidad y solo un voto de disidencia", y con respaldo de "la Iglesia, la CGT, ONGs y clase política".



Respecto a la situación económica del país dijo que "la situación cambiaria no está resuelta" mientras haya inflación, y al ser consultado sobre los depósitos en dólares dijo que "según las cifras del Gobierno hay fondos suficientes para respaldar esos depósitos y además está este desembolso del Fondo (US$5400 millones)".



"Yo he abogado no solo acá, sino con alguna gente del exterior en favor del desembolso", confirmó, y agregó que fue "con una única condición" de que "sea usado para la recompra de deuda de los bonos soberanos que vencen de 2021 a 2024 en dólares", porque eso "ayudaría a bajar el riesgo país, la tasa de interés, una serie de efectos positivos".