Roberto Lavagna se definió: lanzará su candidatura a presidente por Consenso 19

Lo hará por el frente Consenso 19, que armó junto al socialismo, el GEN, sectores del peronismo no kirchnerista y del radicalismo antimacrista.





La excusa para presentar en sociedad su segundo intento por llegar al sillón de Rivadavia -en 2007 debutó como candidato y quedó tercero- será la apertura de la sede central de la coalición.





Tal como anticipó Clarín, el local queda en la esquina de Cerrito y Paraguay, frente a la emblemática Avenida 9 de Julio y a media cuadra de las oficinas en las que por estas horas ultima los detalles del lanzamiento.





La idea del lavagnismo es aprovechar las dudas que existen sobre el armado de Alternativa Federal, para mostrarse como el único representante de la "tercera vía" que busca acabar con la grieta entre el kirchnerismo y el macrismo.





El acto está previsto para las 18.30 y con un único orador, el propio Lavagna. Se esperan las presencias del gobernador de Santa Fe, Miguel Lifschitz, quien le garantizó de arranque el apoyo del Partido Socialista, que también le aportará la personería nacional junto al GEN de Margarita Stolbizer.





La ex diputada llegaría horas antes del acto desde España, donde fue galardonado su hijo mayor Nicolás Laprovíttola como el mejor jugador de básquet de la temporada.





También estarán por el peronismo Marco Lavagna, diputado nacional e hijo del ex ministro, junto a Alejandro "Topo" Rodríguez, ex funcionario de Daniel Scioli y referente bonaerense de la flamante coalición. Además de dirigentes cercanos al sindicalista Luis Barrionuevo y al ex presidente Eduardo Duhalde.





Entre otros invitados estará el también diputado nacional por el randazzismo Eduardo "Bali" Bucca, ex intendente de Bolívar y nexo con Marcelo Hugo Tinelli. Si el conductor de TV no acepta, Bucca es el favorito para encabezar la fórmula a gobernador en Provincia, para el difícil compromiso de enfrentar a María Eugenia Vidal y a Axel Kicillof. Por ahora, el favorito para ir por la Jefatura de Gobierno en Capital es Marco Lavagna.





Los radicales rebeldes aún no definieron su representación, a la espera de mayores definiciones de la cúpula partidaria, que tiene mandato de la Convención Nacional para negociar la ampliación de Cambiemos. Entre los radicales que apoyan a Lavagna se encuentran tanto el Movimiento por la Democracia Social que encabezan Ricardo Alfonsín y Federico Storani, como el Movimiento de Afirmación Yrigoyenista, de César Wehbe.





Días atrás, Lavagna cenó con el neurólogo Facundo Manes para tratar de atraerlo a su armado, pero sólo consiguió un pedido para que se acople a una coalición más grande. En la reunión también estuvo Martín Lousteau, que insistió en reclamarle a Lavagna que acepte negociar una primaria con la fórmula de Cambiemos, postura que su sector interno defendió en la Convención Nacional de la UCR.





Por el momento, el amparo jurídico de Consenso 19 lo dan cuatro partidos con personería: el socialismo, el GEN, el Movimiento Tercera Posición (que responde a Barrionuevo) y Unión Celeste y Blanco, la formación que llevó a Francisco de Narváez a derrotar a Néstor Kirchner en las elecciones legislativas de 2009.





La mesa chica para el diseño de las listas del lavagnismo en todo el país -salvo provincia de Buenos Aires- está integrada por Marcos Lavagna, como la pata peronista; el santafesino Joaquín Blanco, del socialismo; Sergio Abrevaya, legislador porteño del GEN, y el ex diputado César Martucci por los radicales diferenciados de Cambiemos.





En Provincia, el manejo está en manos de "Topo" Rodríguez y del ex legislador bonaerense del massismo Juan "El Vasco" Amondarain. Precisamente, el ex massista publicó en las últimas horas dos tuits en el que refleja la idea del lavagnismo de ubicar al líder del Frente Renovador en la trinchera K.





"Hoy me quedó claro que el massismo fue el camino más largo para ir del kirchnerismo al kirchnerismo", escribió este jueves, apenas finalizó el Congreso del Frente Renovador que autorizó a su conducción a negociar una coalición de toda la oposición.





En otro mensaje, sostuvo que "una vez que se derrumbó la entelequia de la interna de Argentina Federal, que nunca existió, el Gobierno va a iniciar una campaña para intentar bajar a Lavagna" y agregó: "Lavagna es el candidato de la coherencia y no se baja".





Ahora, desde el polo progresista le aconsejan a Lavagna mantener puentes abiertos con Juan Manuel Urtubey, para armar una eventual primaria con Alternativa Federal en caso de que Massa termine arreglando con el kirchnerismo.

